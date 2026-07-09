El pianista Marcos Castilla vuelve a casa para tocar en el Teatro del Soho CaixaBank: «Mi corazón tiene los colores de Málaga»

Un año más, como es inevitable al llegar el verano, termina la temporada en el Teatro del Soho-CaixaBank. Los focos, el telón y las tramoyas también necesitan sus meses de descanso. Esta vez, durante el 18 y 19 de julio, el broche de oro recibe por título 'Gershwin in Blue', una producción de Antonio Banderas dirigida por Arturo Díez Boscovich y el piano de Marcos Castilla.

Hay escenarios que se convierten en casa para un artista, y para el pianista malagueño el Teatro del Soho es algo así como el salón de la suya. Aquí interpretó 'Rhapsody in Blue' hace tres años y ahora hace una pausa en su vida estudiantil en Nueva York para volver. El escenario es el mismo, pero él reconoce que ya no mira la obra con los mismos ojos.

Echemos la vista atrás. La música llegó a la vida de Marcos en forma de xilófono y a través de los propios Reyes Magos. Aquel pequeño gesto fue la llamada de la música para que con no más de tres años comenzase a gatear por ese camino. «Sigue siendo un juguete, pero ahora me lo tomo mucho más en serio». Aquel xilófono fue el responsable de una carrera que hoy lo ha llevado a uno de los conservatorios más prestigiosos del mundo.

Empujón hacia la vida adulta

Marcos consiguió con 17 años una beca para ser alumno en el Bard Conservatory gracias al apoyo de la Fundación Málaga, Fundación Latin Grammy y la Fundación Lágrimas y Favores, dirigida por Antonio Banderas, algo por lo que el pianista se siente especialmente agradecido. «Irme con 17 años fue un empujón hacia la vida adulta». Su nueva casa le ha enseñado mucho más que música. Le ha obligado a crecer, a salir de su zona de confort y a rodearse de personas que comparten su ambición. Cada vez que vive una experiencia especial piensa exactamente lo mismo: «Ojalá pudiera verlo mi familia, ojalá pudieran vivir lo que estoy viviendo yo».

Porque su familia, claro, ha sido, y es, "esencial". Castilla es plenamente consciente de que en ellos nace todo el rumbo de su vida: «Nunca me obligaron a tocar el piano, pero siempre estuvieron ahí. Llevándome al conservatorio, apoyándome... Sin ellos nada de esto habría sido posible». Piensa también en las llamadas que cruzan el Atlántico durante el curso. Porque si algo le cuesta de vivir en Nueva York más allá de la exigencia académica, son las seis horas de diferencia que lo separan de casa.

Marcos Castilla en el patio de butacas del Teatro Soho CaixaBank / Blanca Ramos-Noguera

La obra que cerrará la temporada del Teatro del Soho-CaixaBank es la que ahora toma el protagonismo de la conversación. El joven suspira y, una vez más, sonríe al pensar en lo mucho que significa la pieza para él, y que gracias a esta oportunidad la ha podido redescubrir. «Ahora la miro con otros ojos, unos ojos más desde Nueva York, desde el jazz, pero obviamente también desde ese incremento de mi formación pianística». Y desde su experiencia y colaboración con Antonio Banderas, otra figura determinante en el crecimiento de Marcos: "Es una fuente de inspiración. Lo admiro muchísimo y he tenido la oportunidad de aprender mucho de él». El terciopelo rojo del patio de butacas es testigo del cariño contenido en las palabras del pianista.

El joven y el pianista

Toca hablar de él como artista. Marcos asegura que el joven que se sienta frente al piano no deja de ser el mismo que conversa con naturalidad unos minutos antes. «Soy la misma persona», aunque reconoce que el escenario tiene la capacidad de transformar a cualquiera. «Cuando subes al escenario te transformas, pero no en un plan místico. Sabes que hay mucha gente observándote y que existe cierta presión». Para él, ese peso no supone una carga, sino un privilegio, y dejarse guiar por la batuta de Arturo Díez Boscovich lo es aún más.

En la conversación hay tiempo de hablar de su admiración por el compositor de bandas sonoras John Williams ("Tiene casi 100 años y sigue en pie con la música", decía desviando la mirada. También hablaba de Serguéi Rachmaninoff tras cambiar su punto de vista pianístico: «Parece que Dios se ha revelado y que ha venido a ayudarle a escribir», comenta al hablar de la obra del compositor posrománticotico ruso.

Y Málaga sale, cómo no, en la conversación. Marcos está más que seguro de que la ciudad y sus paisanos apuestan por la cultura. ¿Qué sería de él sin su ciudad? La respuesta a la última pregunta da para una nueva entrevista, pero la pregunta resume en una sola frase: «Mi corazón tiene los colores de Málaga. Con eso te lo digo todo».

Ese corazón malagueño volverá a latir sobre las tablas del Teatro del Soho-CaixaBank, a través de las teclas del piano y la partitura de Gershwin.