Estas son las enmiendas presentadas por PSOE y Con Málaga para endurecer la suspensión de licencias a alojamientos turísticos propuesta por el Ayuntamiento

Este jueves ha finalizado el plazo para presentar enmiendas a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la que el Ayuntamiento de Málaga busca suspender durante tres años la concesión de nuevas licencias para alojamientos turísticos en suelo residencial. Con el registro de las propuestas de PSOE y Con Málaga concluye la fase de aportaciones de los grupos municipales. A partir de ahora, el equipo de Gobierno deberá estudiar las enmiendas, decidir cuáles incorpora al texto y cuáles rechaza antes de convocar el Pleno extraordinario en el que se debatirá la aprobación inicial de la modificación urbanística.

PSOE y Con Málaga han aprovechado el último día del plazo para registrar sus propuestas. Aunque ambos grupos comparten el objetivo de proteger el parque residencial, consideran que el texto impulsado por el equipo de Gobierno es insuficiente y plantean endurecer la regulación para impedir que puedan abrirse nuevas vías de expansión del uso turístico.

Las propuestas llegan después de que el equipo de Gobierno aclarara que las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la suspensión podrán seguir tramitándose si incorporan "documentación sustancial", un concepto que la oposición considera ambiguo y que, a su juicio, puede favorecer un nuevo efecto llamada.

Con Málaga pide devolver el proyecto y rehacer la modificación

La formación liderada por Toni Morillas ha presentado una enmienda a la totalidad para que el expediente vuelva a la Junta de Gobierno Local y se redacte un nuevo texto que garantice "de manera efectiva la protección del uso residencial y el derecho a la vivienda". El grupo sostiene que la modificación "resulta manifiestamente insuficiente" y critica que mantenga espacios para el crecimiento de los alojamientos turísticos.

Entre sus principales críticas figura que el Ayuntamiento haya reducido de cinco a tres años el periodo de suspensión aprobado por unanimidad en el pasado Pleno de junio, sin aportar, aseguran, una justificación técnica o jurídica. También censura que la norma no limite los alojamientos turísticos en suelo terciario o de equipamientos, lo que permitiría, según la formación, que la presión turística se desplace a otros ámbitos urbanos.

Además, Con Málaga propone extender la prohibición a hoteles y apartamentos turísticos en edificios completos, impedir que se utilicen divisiones horizontales o segregaciones para eludir la norma, blindar los edificios de equipamientos frente a proyectos hoteleros y establecer que el uso residencial tenga carácter preferente en el PGOU.

Nico Sguiglia y Toni Morillas de Con Málaga. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento / Álex Zea

Evitar el "efecto llamada" y reforzar la inspección

Uno de los principales bloques de enmiendas de Con Málaga se centra en el régimen transitorio. La formación plantea que la mera presentación de una solicitud antes de la entrada en vigor de la modificación no sea suficiente para quedar al margen de la nueva regulación y que únicamente puedan continuar aquellos expedientes que hayan consolidado derechos urbanísticos conforme a la legislación vigente.

Además, rechaza expresamente que pueda utilizarse como criterio la existencia de "documentación sustancial", al considerar que se trata de un concepto jurídico "indeterminado" que no aparece definido ni en la legislación urbanística ni en el propio expediente. A su juicio, mantener esa referencia podría dar lugar a interpretaciones discrecionales, generar desigualdad entre solicitantes y provocar un nuevo "efecto llamada" antes de la entrada en vigor de la suspensión. Por ello, propone eliminar ese criterio y que el único elemento determinante sea la existencia de derechos urbanísticos ya consolidados.

También propone crear un Inventario Municipal de Alojamientos Turísticos, aprobar un Programa Extraordinario de Inspección Urbanística, elaborar informes anuales sobre el impacto de la medida y garantizar que las viviendas creadas mediante cambios de uso de locales permanezcan destinadas a residencia habitual durante al menos diez años.

El PSOE apuesta por reforzar la protección del suelo residencial

El Grupo Municipal Socialista comparte el objetivo de la modificación impulsada por el Ayuntamiento, pero considera que debe reforzarse para garantizar una mayor seguridad jurídica y una protección más efectiva del parque residencial.

Entre sus siete enmiendas destaca la propuesta para impedir que los suelos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo puedan destinarse a usos de hospedaje, reservándolos prioritariamente para vivienda protegida o alquiler público.

El PSOE también plantea que la suspensión cautelar afecte no solo a las nuevas solicitudes, sino también a aquellos expedientes que, aun habiéndose presentado con anterioridad, todavía no hayan sido resueltos de forma firme y resulten incompatibles con la nueva ordenación urbanística.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento / Álex Zea

Asimismo, propone ampliar la definición urbanística de hospedaje para incluir cualquier modalidad de alojamiento temporal remunerado, revisar las licencias ya existentes para comprobar que cumplen las condiciones urbanísticas, elaborar informes anuales de seguimiento y consolidar de forma permanente la protección del uso residencial, eliminando el carácter provisional de la reforma.

Otra de las medidas defendidas por los socialistas busca evitar que los locales transformados en viviendas puedan acabar destinándose a uso turístico. Para ello, plantean que las viviendas resultantes permanezcan vinculadas al uso residencial durante un mínimo de diez años.