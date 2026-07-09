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El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes

El futbolista del Real Madrid, nacido en la capital malagueña, se enfrenta con su selección a Francia esta noche a las 21.00 horas

El barrio malagueño de Dos Hermanas, el refugio del futbolista Brahim Díaz, estrella de Marruecos

El barrio malagueño de Dos Hermanas, el refugio del futbolista Brahim Díaz, estrella de Marruecos / Wikimapia

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Las selecciones de Marruecos y Francia se enfrentan este jueves a las 21.00 horas en un partido de cuartos de final en el que el conjunto marroquí tiene una figura clave en sus filas, el malagueño Brahim Díaz, que, pese a representar al país de origen de su padre, tiene en un pequeño barrio de su Málaga natal su refugio y hogar: la barriada de Dos Hermanas.

La historia de Brahim Díaz comenzó años antes de su nacimiento, cuando su padre, Sufiel Abdelkader Mohand, natural de Melilla con raíces marroquíes, decidió trasladarse a Málaga siendo muy joven, donde conoció a la malagueña Patricia Díaz.

Dos Hermanas, el barrio malagueño de Brahim Díaz

Fue el 3 de agosto de 1999 cuando Brahim Díaz nació en Málaga, donde también llegaron al mundo sus cuatro hermanas menores, Zaira, Idaira, Dunia e Irina.

El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde rincón pesquero de Málaga de 3.000 habitantes

El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde rincón pesquero de Málaga de 3.000 habitantes / Sport

Todos ellos hicieron del pequeño barrio malagueño de Dos Hermanas, perteneciente a Carretera de Cádiz, su residencia. Un entorno que aún sigue siendo el lugar de descanso y desconexión de Brahim Díaz tras su intensa labor en el Real Madrid y, en la actualidad, con la selección de Marruecos.

Un barrio humilde nacido entre huertas y viviendas ferroviarias

Dos Hermanas es un barrio que se construyó sobre antiguas huertas y que, en sus orígenes, formaba parte de la periferia malagueña. Un lugar que nació para albergar las primeras viviendas del personal de Renfe, además de a numerosos pescadores.

Sin embargo, el barrio se ha multiplicado con el paso de los años hasta acoger a multitud de familias malagueñas. Un lugar en el que Brahim ha querido dejar su propia impronta, creando su propio campus de fútbol, el 'Campus Mentalidad Brahim'.

Fue en este enclave donde, en una visita a los participantes, aseguró: "Esto va de no rendirse, mantener la humildad, el compañerismo y el amor por el fútbol. Yo soñé con esto y lo estoy viviendo. Quiero transmitirles que disfruten cada momento y den siempre el máximo".

El orgullo de Brahim por sus raíces en Málaga

Y es que el orgullo que desprende Brahim por su hogar es el mismo que su barrio muestra por una de sus figuras clave, al que han visto crecer y convertirse en una de las figuras del fútbol internacional más relevantes y queridas, cuyos primeros pasos se dieron justo en este pequeño rincón de Málaga.

"Vengo de un barrio humilde de Málaga, donde siempre se ha vivido mucho el fútbol", señaló el propio futbolista en un reportaje en el programa 'Campo de Estrellas' de Real Madrid TV en el que se repasaba su trayectoria.

Además, añadió: "Mi primer recuerdo es del balón más grande que yo, en casa tiraba los muebles abajo poniéndolos como portería. Con cuatro años ya jugaba todo el día, mis abuelos tenían un patio general en el que mi padre me puso porterías, me pintó el campo",

Del Mortadelo al Real Madrid pasando por el Málaga

Una historia profesional que arrancó con Brahim jugando con cuatro años en el Mortadelo, del su tío era el entrenador, a lo que le siguió el Tiro Pichón, donde ahora su campo de fútbol 3 lleva el nombre del jugador malagueño.

Tras esto, llegó a uno de sus clubes más queridos, el Málaga, tras lo que pasó al Manchester para continuar por Italia y Milán y acabar finalmente en el Real Madrid, donde juega en la actualidad.

Marruecos, sus raíces paternas y el regreso a Dos Hermanas

Asimismo, durante este Mundial se ha convertido en una de las figuras clave de la selección de Marruecos, entrenada por Mohamed Ouahbi, a la que decidió representar en honor a sus raíces, además de por la falta de respaldo e interés que encontró en la Selección Española.

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El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde rincón pesquero de Málaga de 3.000 habitantes / Sport

Pero para Brahim hay una cosa que nunca cambia, juegue en el equipo que juegue y tenga la fortuna que tenga en el campo: siempre volverá a su refugio, su barrio de Dos Hermanas.

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