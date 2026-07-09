Las solicitudes con "documentación sustancial" para nuevos apartamentos turísticos en Málaga se admitirán antes de la nueva suspensión de licencias

Cada vez queda menos para que la suspensión de licencias para apartamentos turísticos entre en vigor en Málaga. El plazo para la presentación de enmiendas a la modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento ha concluido este jueves en un debate marcado por las críticas de la oposición sobre un posible "efecto llamada" antes de la entrada en vigor de la medida.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha aclarado que las solicitudes presentadas antes de la publicación de la suspensión en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) podrán seguir adelante siempre que cuenten con "documentación sustancial", un requisito cuya valoración recaerá en los técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo.

La modificación del Plan General, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento, suspenderá durante un máximo de tres años la concesión de nuevas licencias para apartamentos turísticos, hoteles y otros alojamientos de hospedaje en suelo residencial, hasta que la reforma urbanística sea aprobada definitivamente o concluya ese plazo.

Durante el debate, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha vuelto a cuestionar la eficacia de la medida para frenar nuevas solicitudes antes de su entrada en vigor. "¿Qué mecanismos efectivos tiene la moratoria para evitar el efecto llamada?", ha preguntado, asegurando que "no existen mecanismos efectivos hasta que entre en vigor la moratoria que eviten la avalancha de propuestas".

En la misma línea, el portavoz socialista, Mariano Ruiz, ha criticado que el anuncio de la suspensión haya incentivado la presentación de proyectos. "Esto es el corre que te corre", ha afirmado, antes de añadir que las palabras del alcalde, Francisco de la Torre, eran "huecas". "Hay que proteger el suelo residencial", ha insistido, preguntándose además cuántos apartamentos turísticos han salido adelante en suelo residencial desde que el Ayuntamiento anunció esta iniciativa.

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas de llaves de los pisos turísticos que hay en el casco histórico de Málaga / Alex Zea

La suspensión no será efectiva hasta su publicación en el BOP

Frente a estas críticas, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha insistido en que la medida no es una moratoria sino una suspensión de licencias y ha recordado que no tendrá efectos hasta su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Según ha detallado, todas las solicitudes que ya estén en tramitación cuando la suspensión entre en vigor solo continuarán si incorporan "documentación sustancial".

Casero ha precisado, además, que las solicitudes que no cumplan este requisito serán archivadas. "La documentación sustancial la valorarán los técnicos. Aquellas solicitudes que no la tengan serán cesadas", afirma. Asimismo, confirmó que las solicitudes presentadas antes de la publicación de la suspensión seguirán tramitándose siempre que cumplan ese requisito técnico. "Si son legales, sean de donde sean, se tramitarán, siempre que tengan documentación sustancial", concluyó.

La oposición cuestiona el concepto de "documentación sustancial"

Uno de los aspectos que más dudas ha generado es precisamente qué se entiende por "documentación sustancial", al considerar que el criterio podría dejar margen a interpretaciones. Toni Morillas, portavoz del grupo municipal Con Málaga, pregunta cómo se determinará ese requisito y advierte de que, si no se concreta, podría existir "una suerte de arbitrariedad". Mariano Ruiz también se cuestiona quién decidirá qué expedientes cumplen esa condición y ha calificado el concepto de "coladero".

Además, Morillas ha reclamado que las decisiones urbanísticas incorporen informes sobre el impacto en el comercio de proximidad y ha reiterado que el objetivo debe ser que "el urbanismo vuelva a virarse hacia el derecho a la vivienda".

Con el cierre del plazo de enmiendas, el siguiente paso será la publicación de la suspensión en el BOP, momento a partir del cual dejarán de admitirse nuevas solicitudes salvo aquellas que ya hubieran sido presentadas y acrediten disponer de la documentación considerada sustancial por los servicios técnicos municipales.

Casero responde a las acusaciones de la oposición sobre los pisos turísticos

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha respondido a las acusaciones lanzadas por la oposición durante el debate sobre la suspensión de licencias y ha defendido tanto la legalidad de las viviendas turísticas como a sus propietarios. "Tener una vivienda turística es legal. El que tenga una vivienda turística legal no está cometiendo ningún delito. Dejen ya de demonizar a la gente que tiene viviendas turísticas. Hay malagueños que tienen viviendas legales y no hay que demonizar eso", ha sostenido.

Sus declaraciones han llegado después de que la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, insinuara que algunos cargos del PP podrían tener intereses relacionados con este tipo de alojamientos. "Nos acusa de interés político, cuando lo que tenemos es interés de ciudad", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Mariano Ruiz, también ha ironizado sobre la expresión "documentación sustancial" al preguntarse si "el alcalde de Estepona tendrá documentación sustancial para futuras licencias", en alusión a la polémica suscitada en las últimas semanas por un proyecto de apartamentos turísticos vinculado al regidor esteponero.

El intercambio de reproches se produce apenas unas semanas después del tenso Pleno de junio, en el que el alcalde, Francisco de la Torre, tuvo que llamar al orden a la concejala Teresa Porras tras un enfrentamiento con el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, que había preguntado si algún miembro del equipo de Gobierno tenía intereses en negocios relacionados con viviendas turísticas.