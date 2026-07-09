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Telefónica y Amper actualizarán las redes de comunicaciones críticas en el Aeropuerto de Málaga: así serán los trabajos

Este proyecto desarrollado por ambas compañías reforzará los estándares de seguridad y disponibilidad de las comunicaciones más importantes en diez aeropuertos de Aena

Una imagen del Aeropuerto de Málaga.

Una imagen del Aeropuerto de Málaga. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Las compañías Telefónica España y Amper serán las empresas encargadas de renovar las redes de radiocomunicaciones DMR y TETRA en diez aeropuertos españoles gestionados por Aena, entre ellos el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. La renovación de estas redes de radiocomunicaciones, que son sistemas de comunicaciones "altamente confiables y a prueba de fallos", permitirá "mejorar la resiliencia y disponibilidad de las soluciones que soportan la coordinación de los distintos servicios aeroportuarios, contribuyendo a garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones en entornos de alta exigencia operativa", según han explicado este jueves ambas empresas

En concreto, el proyecto contempla la modernización de las infraestructuras existentes mediante la implantación de mecanismos avanzados de autenticación y cifrado, tanto en la red como en los terminales de usuario. Así se podrán reforzar los estándares de seguridad, integridad y protección de las comunicaciones críticas en el entorno aeroportuario, garantizando una mayor fiabilidad en los sistemas de coordinación operativa.

Los aeropuertos sobre los que se trabajará en los próximos 36 meses son Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, A Coruña, Girona-Costa Brava, Tenerife Sur, Fuerteventura, Seve Ballesteros-antander, La Palma y Valencia, todos ellos considerados como infraestructuras críticas dentro de la red aeroportuaria gestionada por Aena.

Turistas en el aeropuerto de Málaga

Turistas en el aeropuerto de Málaga / Álex Zea

Con esta adjudicación, Amper y Telefónica destacan que se refuerze su colaboración y se incrementa su capacidad para abordar proyectos de complejidad tecnológica en entornos que requieren altos niveles de disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio.

Requisitos técnicos de la actuación de Telefónica y Amper

La red DMR (Digital Mobile Radio), ampliamente implantada en entornos empresariales, industriales y empresariales, consiste en un sistema de radio digital que permite que personas o equipos se comuniquen por voz y datos de forma clara y eficiente.

Por su parte, la red TETRA (Terrestrial Trunked Radio) supone el estándar de radiocomunicaciones digitales de misión crítica, diseñado para ofrecer comunicaciones seguras, fiables y de alta disponibilidad cuando se requieren funcionalidades avanzadas y un alto nivel de disponibilidad.

Turistas en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que ha superado este año los 25 millones de pasajeros.

Turistas en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. / Gregorio Marrero

"Este proyecto nos confirma como un actor clave en el ámbito de la seguridad pública, al ofrecer a nuestros clientes la mejor red para que accedan a la tecnología más innovadora con la que cubrir sus necesidades de comunicación", ha afirmado el director de Telefónica Defensa y Seguridad, Javier López.

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Por su parte, el CEO de Amper, Enrique López, ha destacado que este proyecto "consolida nuestro posicionamiento en el ámbito de las comunicaciones seguras para sectores estratégicos, en este caso para el funcionamiento de infraestructuras críticas como son los aeropuertos".

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