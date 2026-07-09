Bancos
Unicaja amplía sus soluciones de ‘factoring’ a las empresas
Amplía su propuesta de liquidez, facilitando el anticipo de facturas y gestión de circulante
Unicaja amplía su oferta a las empresas con soluciones de ‘factoring’ para anticipar el cobro de facturas y disponer de liquidez de manera inmediata. En un comunicado, el banco explicó este miércoles que el ‘factoring’ es una herramienta fundamental para convertir ventas a crédito en liquidez inmediata, sin necesidad de esperar a los plazos de pago habituales. Actualmente, cerca de 27.000 empresas, clientes de la entidad, tienen acceso a esta solución de Unicaja.
La propuesta de Unicaja se articula en torno a tres beneficios para las empresas: liquidez inmediata mediante el anticipo de facturas sin necesidad de esperar a su vencimiento; mejor planificación financiera con un mayor control sobre tesorería, pagos e inversiones, y flexibilidad, con soluciones adaptadas a cada volumen de negocio y estacionalidad. Este servicio está dirigido a empresas de cualquier tamaño, con especial foco en aquellas con necesidades recurrentes de financiación a corto plazo o que buscan alternativas a productos tradicionales como líneas de crédito o descuento comercial.
El director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, destacó que el banco sigue reforzando su oferta y «el ‘factoring’ mejora la gestión del flujo de caja y aporta mayor certidumbre en la planificación».
Esta iniciativa se enmarca en las líneas fijadas por Unicaja en su Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa a las empresas como uno de los ejes prioritarios de crecimiento.
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes