Unicaja amplía sus soluciones de ‘factoring’ a las empresas

Unicaja amplía su oferta a las empresas con soluciones de ‘factoring’ para anticipar el cobro de facturas y disponer de liquidez de manera inmediata. En un comunicado, el banco explicó este miércoles que el ‘factoring’ es una herramienta fundamental para convertir ventas a crédito en liquidez inmediata, sin necesidad de esperar a los plazos de pago habituales. Actualmente, cerca de 27.000 empresas, clientes de la entidad, tienen acceso a esta solución de Unicaja.

La propuesta de Unicaja se articula en torno a tres beneficios para las empresas: liquidez inmediata mediante el anticipo de facturas sin necesidad de esperar a su vencimiento; mejor planificación financiera con un mayor control sobre tesorería, pagos e inversiones, y flexibilidad, con soluciones adaptadas a cada volumen de negocio y estacionalidad. Este servicio está dirigido a empresas de cualquier tamaño, con especial foco en aquellas con necesidades recurrentes de financiación a corto plazo o que buscan alternativas a productos tradicionales como líneas de crédito o descuento comercial.

El director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, destacó que el banco sigue reforzando su oferta y «el ‘factoring’ mejora la gestión del flujo de caja y aporta mayor certidumbre en la planificación».

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Esta iniciativa se enmarca en las líneas fijadas por Unicaja en su Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa a las empresas como uno de los ejes prioritarios de crecimiento.