Vecinos
Victoria para los vecinos de Miraflores: reabre el centro de mayores del barrio malagueño tras tres días de movilización
La reapertura se produce tras una reunión entre la Junta Directiva y la Presidenta del Distrito, poniendo fin a nueve días sin el servicio para los mayores y tras la recogida de 209 firmas que reclamaban recuperar el centro
Ángel Jiménez
“Si estáis conmigo, tiramos para adelante”. Esto fue lo dijo Delio, uno de los usuarios afectados por el cierre del Centro de Mayores de Miraflores. Tras tres días de concentraciones y una recogida de 209 firmas en 24 horas, los usuarios junto a los vecinos del barrio han logrado la reapertura de un espacio de reunión y acompañamiento para las personas mayores.
En concreto, el cierre se produjo el 1 de julio por parte de la Junta Directiva del Centro. Todo ello, tras una decisión que la Asociación de vecinos Dignidad para Miraflores de los Ángeles califica como “unilateral, arrogante, arbitraria y despótica”. Sin embargo, según afirma Miguel Jiménez, uno de los vocales de la asociación, esta situación de hostilidad viene de atrás: “Los socios quieren una simple televisión, pero ellos no la permiten. También en Navidad querían hacer una zambombá y tampoco la permitieron.”
Un arrebato personal
Según explica Jiménez, la decisión de cerrar el centro en horario vespertino ha venido de un incidente interno con uno de los miembros de la Junta. Como consecuencia, cientos de usuarios se han encontrado durante 9 días sin un lugar que, además, funciona como refugio climático para cientos de personas durante los meses de verano. “Después de un pique personal, se toma una decisión arbitraria que afecta a 200 personas por una arrogancia excesiva”, apostilla Jiménez.
Finalmente, en una reunión esta mañana, entre la Junta directiva del centro y la Presidenta de la Junta del Distrito Bailén Miraflores, María de las Mercedes Martín, se ha acordado esta reapertura. Por su parte, vecinos y usuarios denuncian la falta de respuesta por parte de las Administraciones. “Nos hacían caso omiso y por eso hemos tenido 3 días de movilizaciones”, afirma Delio. Junto a este problema, además, los miembros de la Junta han tratado de justificar este cierre mediante la prohibición de las partidas de dominó por la tarde debido a supuestos "comportamientos incívicos”. Y, por otro lado, la restricción de alcohol para los usuarios en horario de tarde. “Son una serie de excusas legalistas", afirma Jiménez.
También demandan refugios climáticos
Entre las diferentes movilizaciones, la de mayor magnitud se ha producido este pasado miércoles. Casi un centenar de vecinos participaron ayer en una protesta improvisada consistente en el paso continuo por uno de los pasos de cebra del barrio, sin llegar a cortarlo más de 3 minutos seguidos. El objetivo: no dejar a las personas mayores del barrio sin un lugar de resguardo ante las altas temperaturas . “Es una cuestión de salud física y social”, afirma Jiménez.
Además, desde la asociación de vecinos se reclaman más refugios climáticos en el barrio. Estos se tratan de espacios públicos accesibles y con unas condiciones ambientales confortables, ante las temperaturas extremas de verano. A esta exigencia se adhieren las reclamaciones de las formaciones Podemos e Izquierda Unida, desde hace dos años, para la creación de una red de equipamientos municipales abiertos durante toda la jornada estival.
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