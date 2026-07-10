Afectaciones al tráfico en Málaga este fin de semana: cortes y procesiones los días 11 y 12 de julio

El sábado 11 de julio, la primera de las incidencias se producirá con la procesión de la Virgen del Carmen de Olías, que comenzará a las 20:00 horas desde la ermita de Nuestra Señora del Carmen. El recorrido discurrirá por carretera de Olías, La Sinfonía, Cantata, plaza del Agua, Fray Luis de Granada, Callejón del Norte, La Ópera y finalizará en la plaza de la Iglesia.

Media hora más tarde, a las 20:30 horas, tendrá lugar la procesión infantil en honor de la Virgen del Carmen de Pedregalejo. La comitiva partirá de la parroquia Corpus Christi y recorrerá las calles Ventura de la Vega, Juan Sebastián Elcano, Practicante Pedro Román, Bolivia, Arroyo de los Pilones, paseo marítimo El Pedregal, callejón Virgen del Carmen y regresará al templo tras completar el itinerario previsto.

Por otro lado, el domingo 12 de julio se registrarán restricciones al tráfico en la calle Sevilla debido a operaciones de izado. El corte permanecerá vigente entre las 8:00 y las 18:00 horas, afectando al tramo comprendido entre las calles La Regente y San Quintín. Además, permanecerá cerrada la intersección de Ventura Rodríguez con Juan de Austria mientras se desarrollan los trabajos.

Desde el Área de Movilidad se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar itinerarios alternativos y prestar atención a la señalización provisional para minimizar las incidencias durante el fin de semana.