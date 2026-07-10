Movilidad
Afectaciones al tráfico en Málaga este fin de semana: cortes y procesiones los días 11 y 12 de julio
Habrá varias afectaciones a la movilidad con motivo de dos salidas procesionales previstas para el sábado 11 de julio y un corte de tráfico por operaciones de izado el domingo 12 de julio
El sábado 11 de julio, la primera de las incidencias se producirá con la procesión de la Virgen del Carmen de Olías, que comenzará a las 20:00 horas desde la ermita de Nuestra Señora del Carmen. El recorrido discurrirá por carretera de Olías, La Sinfonía, Cantata, plaza del Agua, Fray Luis de Granada, Callejón del Norte, La Ópera y finalizará en la plaza de la Iglesia.
Media hora más tarde, a las 20:30 horas, tendrá lugar la procesión infantil en honor de la Virgen del Carmen de Pedregalejo. La comitiva partirá de la parroquia Corpus Christi y recorrerá las calles Ventura de la Vega, Juan Sebastián Elcano, Practicante Pedro Román, Bolivia, Arroyo de los Pilones, paseo marítimo El Pedregal, callejón Virgen del Carmen y regresará al templo tras completar el itinerario previsto.
Por otro lado, el domingo 12 de julio se registrarán restricciones al tráfico en la calle Sevilla debido a operaciones de izado. El corte permanecerá vigente entre las 8:00 y las 18:00 horas, afectando al tramo comprendido entre las calles La Regente y San Quintín. Además, permanecerá cerrada la intersección de Ventura Rodríguez con Juan de Austria mientras se desarrollan los trabajos.
Desde el Área de Movilidad se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar itinerarios alternativos y prestar atención a la señalización provisional para minimizar las incidencias durante el fin de semana.
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía