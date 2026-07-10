Comienzan las obras para renovar la red de agua y saneamiento del barrio de Las Flores en Málaga con una inversión de casi un millón de euros

El barrio de Las Flores empezará a dejar atrás uno de sus problemas más sabido por los vecinos. El Ayuntamiento de Málaga iniciará la próxima semana las obras para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, una actuación que supondrá una inversión de 986.395 euros y que tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos, que ejecutará la empresa Grulop, forman parte del plan de inversiones de Emasa para modernizar las infraestructuras hidráulicas más antiguas de la ciudad. El objetivo es reemplazar unas tuberías que ya han superado su vida útil y que provocan un mayor riesgo de fugas y averías.

Adiós a las tuberías más antiguas

La actuación se desarrollará en las calles interiores situadas entre la avenida Manuel Gorría y las calles San Juan Bosco, Obispo Bartolomé Espejo y Bocana, además de un tramo comprendido entre Obispo Bartolomé Espejo, San Juan Bosco y Albéniz.

En la red de abastecimiento se sustituirán más de un kilómetro de tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones de fundición dúctil, un material mucho más resistente y duradero. Además, se instalarán 36 válvulas, tres hidrantes y 37 acometidas domiciliarias, lo que facilitará tanto el mantenimiento como el funcionamiento de la red.

En cuanto al saneamiento, se renovarán varios tramos de canalizaciones y se mejorará la recogida de aguas pluviales con un nuevo colector de más de 300 metros y 26 nuevos sumideros. Con esta intervención se busca separar las aguas de lluvia de las residuales, una medida que ayuda a evitar problemas cuando se producen precipitaciones intensas.

Primeras afecciones al tráfico

El inicio de las obras también traerá los primeros cambios para vecinos y conductores. A partir del lunes comenzará la ocupación de zonas de aparcamiento en la calle Obispo Bartolomé Espejo. Hasta el 31 de julio no se podrá estacionar en la explanada situada junto a la calle Rojas ni en el tramo de los números pares comprendido entre Obispo Martínez Castrillón y Obispo Spínola y Maestre, mientras avanzan los primeros trabajos.

Una actuación dentro del plan Conecta_Málaga

La renovación de las redes de agua de Las Flores forma parte del plan Conecta_Málaga, el programa con el que el Ayuntamiento prevé invertir 30 millones de euros hasta 2030 para transformar distintos barrios de la ciudad.

Aunque la financiación europea concedida ronda los 12 millones de euros, el Consistorio ha decidido mantener todas las actuaciones previstas y completar la inversión con recursos propios. Entre los proyectos incluidos figuran también la regeneración de Lagunillas, la mejora de Cruz del Humilladero, la restauración del Cementerio Histórico de San Miguel y diferentes actuaciones para renovar calles, espacios públicos, equipamientos y apoyar al comercio de proximidad.

Los concejales Penélope Gómez, Carlos Conde y Teresa Porras en la presentación del plan Conecta_Málaga / Esperanza Mendoza

En el caso de Las Flores, la renovación de las redes hidráulicas era una de las actuaciones más esperadas por los vecinos, ya que permitirá modernizar unas infraestructuras con décadas de antigüedad, reducir las pérdidas de agua y disminuir las incidencias provocadas por el envejecimiento de las canalizaciones.