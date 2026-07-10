Cuatro años de prisión para un hombre por abusar de la hija de 10 años de su prima

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia de Málaga a un hombre por abusar de la hija de su prima cuando esta tenía unos diez años, desestimando el recurso presentado por la defensa del procesado.

Los hechos sucedieron en 2022. Según se declaró probado en la Sala de Málaga y ahora confirma el TSJA, en el mismo edificio en el que residía el acusado, en Málaga, vivían también su prima y la niña, que subía a la vivienda del procesado a jugar con la hija pequeña de este. El Tribunal consideró probado que el acusado aprovechaba estas visitas para realizar tocamientos a la pequeña, a la que decía que «era un juego» y que no contara nada cuando protestaba. Por esto, se le condenó por un delito continuado de abuso sexual y, además de prisión, se le impuso el pago de 5.000 euros por daños morales.

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Alejamiento

Asimismo, se le impuso la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante cinco años, la inhabilitación para ejercer profesión u oficio que conlleve el contacto con menores y la medida de libertad vigilada a cumplir tras la pena de prisión. Unas penas que el alto Tribunal andaluz ha confirmado. Para el TSJA, la Audiencia analiza en la sentencia el contenido del testimonio de la menor, lo evalúa «de modo razonado y razonable» y concluye con «la credibilidad y fuerza de convicción» de esa prueba enlazándola con el resto, lo que comparte el tribunal andaluz, que rechaza todos los argumentos de la defensa.