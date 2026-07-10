FJX Group, con sede en Abu Dabi, elige Málaga para abrir su primer hub tecnológico en Europa: creará 100 empleos y aspira a llegar a 400

La compañía FJX Group, con sede en Abu Dabi y especializada en soluciones tecnológicas y de negocio, ha inaugurado en Málaga su primer hub tecnológico en Europa, desde donde prestará servicios de ingeniería para clientes de los sectores de tecnología aplicada al retail y fintech. El hub, situado en la avenida de Andalucía, opera bajo un modelo Build- Operate-Transfer (BOT) y se prevé que genere más de 100 puestos de trabajo tecnológicos de alta cualificación. Su primera empresa ancla, Fielmann Group AG, ya opera "plenamente" desde estas instalaciones, según ha explicado la compañia.

"El hub posiciona a Málaga como una puerta de entrada estratégica para empresas internacionales que desean crear y escalar equipos de ingeniería en Europa, los países del Golfo (GCC) y otros mercados globales de talento", ha explicado.

El fundador de FJX Group, Florian Jansen, afirma que las empresas quieren "mantener el control sobre su tecnología crítica para el negocio, de forma rápida y sin la complejidad que supone construir una operación desde cero".

"El modelo Build-Operate-Transfer ofrece exactamente eso: sus propios ingenieros, su propia infraestructura y su propiedad intelectual plenamente operativos en cuestión de semanas, y no de años. Elegimos Málaga porque es una ciudad donde el talento tecnológico de primer nivel realmente quiere vivir y trabajar, y agradecemos al Ayuntamiento de Málaga el apoyo que ha hecho posible este proyecto", ha comentado.

FJX Group señala que la apertura de este hub en Málaga supone "un nuevo hito" en su "expansión estratégica" en Europa. La compañía ha explicado ya está evaluando un nuevo espacio de entre 3.000 y 5.000 metros cuadrados, lo que permitiría aumentar la capacidad del hub hasta 400 profesionales tecnológicos. Asimismo, FJX mantiene conversaciones con nuevos clientes estratégicos interesados en establecer sus equipos de ingeniería en Málaga.

FJX trae a Málaga ingenieros procedentes de 15 países

"Ya hemos reubicado a ingenieros senior procedentes de 15 países para trabajar desde Málaga. No se trata únicamente de contratar talento local, sino de atraer a Málaga a algunos de los mejores profesionales tecnológicos del mundo. Nuestro equipo gestiona todo el proceso, desde la preparación de los espacios de trabajo hasta la reubicación integral de los profesionales, permitiendo que nuestros clientes se centren exclusivamente en desarrollar y escalar sus productos", ha añadido la directora general de FJX Tech, Natalia Fel.

La inauguración de la oficina en Málaga de FJX Group, con sede en Abu Dabi y especializada en soluciones tecnológicas y de negocio. / L. O.

El hub ha aterrizado en Málaga con el apoyo de la agencia Trade de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, afirma que la llegada de FJX Group confirma a Málaga como "uno de los principales destinos tecnológicos del sur de Europa" para empresas y talento local e internacional.

"Este proyecto aporta empleo altamente cualificado a la ciudad y refuerza nuestra estrategia de atraer inversiones internacionales de largo recorrido que generen valor sostenible. Nos complace dar la bienvenida a FJX y a las compañías que han elegido Málaga para desarrollar sus equipos de ingeniería", ha afirmado.

La oficina de FJX Group, especializada en soluciones tecnológicas y de negocio, está stuada en la avenida de Andalucía de Málaga., / L. O.

Por su parte, la Agencia Trade ha acompañado a FJX Group durante todo su proceso de implantación en Málaga, desde la selección de la ubicación hasta la conexión de la empresa con el ecosistema local de empresas y talento.

"La decisión de FJX Group de establecer su primer Tech Hub europeo en Málaga refleja el creciente atractivo de Andalucía como destino para la inversión tecnológica internacional. Desde Andalucía Trade hemos acompañado a la empresa en todas las fases de su implantación en la región y estamos convencidos de que este proyecto contribuirá al crecimiento continuo de nuestro ecosistema tecnológico y a la creación de empleo altamente cualificado en Andalucía", ha afirmado el director General de Andalucía Trade, Antonio Castro.