El Gobierno refuerza la plantilla de la Guardia Civil en Málaga con 127 efectivos

El Ministerio del Interior ha destinado un refuerzo de 127 agentes en prácticas de la Guardia Civil en Málaga según explicó este jueves el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, junto al coronel jefe de la Comandancia, Roberto Blanes. Salas dio la bienvenida a los nuevos agentes en un acto celebrado en la Comandancia de la Benemérita y subrayó que estos refuerzos se dirigen en general a Seguridad Ciudadana, Compañía Fiscal y Tráfico.

También recordó que «el trabajo de la Guardia Civil generalmente se dirige sobre todo al interior de nuestra provincia y en servicios como la Agrupación de Tráfico, muy importante durante el verano por el aumento de la movilidad que se produce en época vacacional, así como la especial relevancia del control policial en el puerto y el aeropuerto».

«El turismo de playa también tendrá una importante relevancia este verano, como es habitual en estas fechas, si bien la Guardia Civil ha reforzado además el turismo de interior, que supone un valor añadido al turismo seguro en nuestra provincia», añadió.

El subdelegado del Gobierno también incidió en que «la Operación Verano 2026 viene a aportar seguridad a todos los sectores de la sociedad, desde los turistas y ciudadanos nacionales hasta los establecimientos y diversos actores del sector turístico».

Además, continuó, «se extremará la prevención frente a las estafas online, hacia los ciberdelitos, que han crecido en los últimos años y que es uno de los hechos que motivan la interposición de más denuncias durante los meses vacacionales como consecuencia del incremento en estas fechas del uso de internet para reservar alojamientos y paquetes de viaje».

Recordó, de igual modo, que la Operación Verano tiene como objetivo proporcionar protección y seguridad en general a todas las actividades ligadas al turismo, así como a todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que acuden o se mueven por el territorio nacional para disfrutar de su período vacacional estival.

Dentro de esta Operación Verano se enmarca también el Plan Turismo Seguro, que cubre la totalidad del territorio nacional, y que se centra, como en años anteriores, en prevenir la comisión de hechos delictivos de los que puedan ser víctimas los ciudadanos nacionales y extranjeros en sus desplazamientos y estancias en los diferentes enclaves de atractivo turístico, así como a proveer a los turistas de la asistencia y asesoramiento en cuestiones relacionadas con su seguridad. «La provincia de Málaga es un destino seguro para el turismo nacional e internacional, así como para todos los establecimientos y distintos actores del sector», apostilló.