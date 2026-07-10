Sucesos
Un hombre le corta la cara a otro en Málaga tras impedirle robar de un tirón la cadena a una mujer
La víctima fue atacada por la espalda y sufrió un corte de 18 centímetros que le afectó a parte del lado izquierdo de la cara y cuello
La Policía Nacional ha detenido en Málaga capital a un joven de 26 años por presuntamente atacar en la calle a un hombre con un objeto punzante en la cara y provocarle un corte de unos 18 centímetros. Según explicaron después los testigos, el investigado había intentado robar de un tirón la cadena de oro de la mujer de la víctima, pera esta lo impidió y habría provocado la posterior reacción violenta del arrestado.
Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas del pasado 24 de junio en un banco de la calle Cristo de la Epidemia, donde la víctima estaba sentada en un banco público. "De manera sorpresiva y por la espada, un individuo le sujetó fuertemente del cuello con una mano mientras que con la otra le realizaba un corte en la cara, causándole una herida en la región facial izquierda y cuello, por la que necesitó numerosos puntos de sutura", ha detallado la Comisaría Provincial.
Testigos y cámaras
Los primeros agentes en llegar auxiliaron a la víctima y recogieron testimonios de distintos testigos que coincidían en que el presunto agresor había intentado robar de un tirón el cordón de oro que lucía una mujer que resultó ser la pareja del herido, pero este lo impidió. Los investigadores de la Comisaría del Distrito Centro realizaron numerosas gestiones de investigación que permitieron conocer la identidad del presunto agresor, entre ellas la descripción que de él aportaron los testigos y las imágenes de distintas cámaras de seguridad. Un dispositivo policial activado para su localización culminó con su arresto el pasado martes en la avenida de las Américas, en el entorno de la estación María Zambrano de Málaga, por parte de una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
Antecedentes similares
La Policía Nacional ha destacado que fue detenido trece días después de la agresión como presunto autor de los delitos de lesiones y robo con violencia, y que ya había sido arrestado con anterioridad por hechos similares. Uno de ellos se produjo en febrero en Alicante, donde se habría visto implicado en otro episodio de lesiones y amenazas. Tanto el detenido, como el atestado con todas las actuaciones practicadas, han sido remitidos esta mañana al Tribunal de Instancia de Málaga-Sección de Instrucción de Guardia de Detenidos.
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía