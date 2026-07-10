Infoca está pendiente de los cambios de viento que podrían reavivar las llamas en Benahavís

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha informado desde el Centro de Control del incendio forestal de Benahavís que los más de mil vecinos de la urbanización de Los Flamingos ya pueden volver a sus casas, a la espera de que los otros 940 que fueron desalojados también puedan volver a sus hogares a lo largo del día. No hay frentes activos de fuegos a esta hora de la tarde, pero Infoca se encuentra enfriando la zona para evitar que los cambios de viento puedan reavivar las llamas.

Navarro ha confirmado que a esta hora del mediodía hay 297 medios humanos trabajando sobre el terreno, de los que 122 son bomberos forestales del Infoca, y alrededor de 85 medios materiales, de los cuales son 12 autobombas del Infoca. "De todos los desalojados que hemos tenido, ha habido 25 personas que han hecho uso del albergue municipal que ha cedido el Ayuntamiento de Benahavís, aunque montado en cuanto al equipamiento y las camas por Cruz Roja, y de ellos solo quedan ya 12 personas que están alojadas en este polideportivo", ha expresado.

Preocupa la zona de Marbella Hill

Según ha explicado la delegada, hay además un medio aéreo actuando en la zona porque ahora mismo las actuaciones están centradas en enfriar todas las zonas humeantes del perímetro, sobre todo en la zona norte, toda la zona de parque botánico y también de la urbanización de Marbella Hill y Caserías de Esperonal, donde hay 257 personas desalojadas de manera preventiva. "Estas zonas ahora mismo son las que más riesgo entrañan por el cambio también del componente del viento que empieza ahora. Se va a ir retirando el terral y va a ir entrando el viento de componente sur, que empujará lo que quede de frentes ahora mismo que todavía pueden estar un poco calientes. Podrían reactivar el fuego y empezar a darle continuidad hacia el norte del municipio", ha asegurado Navarro.

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Confinamiento de 370 vecinos de Montemayor

La zona de Montemayor sigue teniendo cortado por la Guardia Civil su único acceso a la urbanización y 370 personas siguen confinadas, según ha confirmado la delegada. En este sentido, Navarro ha hecho un llamamiento a la "prudencia y disciplina" de todos los vecinos. "Si algo nos está enseñando en este momento el incendio que tenemos en Almería es que hay que hacer caso a las instrucciones y a las indicaciones de las autoridades y de quien tiene el mando de la emergencia. Hay que seguir a pies juntillas las indicaciones y las instrucciones que nos dan las autoridades y que nos dan los operativos de emergencia", ha concluido