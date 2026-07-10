Vecinos
Inmaculada de la Torre deja la presidencia vecinal de La Pelusa tras 17 años representando al barrio
La presidenta de la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa deja de estar al frente por motivos personales, tras lograr que no se instale una gasolinera de bajo coste en el barrio
Relevo en la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa, la presidenta Inmaculada de la Torre deja su puesto por motivos personales, informa el colectivo en un comunicado.
Los vecinos han querido destacar la "aportación constante e incansable" de la ya expresidenta, a la vez que subrayan que la asociación "no sería lo que es hoy" sin su trabajo. Por este motivo, le dan las gracias "de corazón".
Hasta la celebración de la próxima asamblea, en la que se renovarán los cargos, la junta directiva mantendrá la actividad, con la presidencia en funciones de Remedios Sánchez, informa la nota.
Gasolinera no, centro ciudadano para el barrio, sí
Durante el largo mandato de Inmaculada de la Torre, su principal logro ha sido impedir, gracias a su lucha y la del resto del barrio, la instalación de una gasolinera de bajo coste en la calle Potosí, algo que, alertaban los vecinos, podía causar serios problemas de salud, motivo por el cual la Junta de Andalucía, finalmente, descartó la gasolinera.
En su lugar, y como informó este periódico, los vecinos han logrado el compromiso del equipo de gobierno de permutar el terreno con la propietaria, Petroprix, para que en su lugar se levante un centro ciudadano, inexistente hasta ahora en el barrio, además de una pequeña zona verde.
En su trabajo al frente de la asociación de vecinos Inmaculada de la Torre también ha reivindicado en estos 17 años aspectos como la eliminación de barreras arquitectónicas, un plan integral de mejoras o el embovedado del arroyo Wittenberg.
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