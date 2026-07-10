Manuel Calvo, voluntario en Bancosol: “Es una satisfacción ver cómo salen adelante muchas personas a las que formamos”

Manuel Calvo es uno de los cientos de voluntarios que Bancosol (Banco de Alimentos de la Costa del Sol) tiene en sus filas. Ex trabajador de La Caixa y jubilado, Calvo lleva prestando sus servicios desde 2012 y ayuda, a través de charlas y cursos de formación, a personas de colectivos vulnerables a poder acceder al mercado laboral. Este voluntario hace un llamamiento en la charla mantenida con La Opinión para que personas con experiencia en formación recalen en este banco de alimentos para poder seguir llevando a cabo esta tarea solidaria.

¿Cómo llega Manuel Calvo a Bancosol y qué le lleva a implicarse como voluntario en el área de formación?

Me hago voluntario en 2010 coincidiendo con mi prejubilación de La Caixa ese mismo año. Otros compañeros y yo procedentes de allí, lo primero que hicimos como voluntarios en Bancosol fue la primera gran recogida de alimentos en Málaga en 2012. Desde entonces, son ya más de 14 años, estoy vinculado a Bancosol. Al principio con la propia recogida de alimentos pero en 2015 me metí en la tarea fantástica de la reinserción laboral. Bancosol tiene personal muy especializado y muy eficiente para todos estos temas. Damos muchas charlas en colegios para que los chavales sepan qué es y qué se hace en el Banco de Alimentos, para concienciarles de los tremendo que es el desperdicio de alimentos y procuren tomar las medidas que nosotros les sugerimos. Bancosol es para nosotros, los voluntarios, una entidad muy especial.

¿Qué papel juega realmente la formación dentro del conjunto de funciones y labores que tiene Bancosol?

Es importante. Bancosol apuesta decididamente por la formación. Hay cursos constantemente en actividades que tienen mucha demanda en Málaga como la hostelería y la construcción, aparte de otras muchas, pero estas de forma más esporádica. Hay formación teórica y se hacen prácticas en empresas. También es muy importante la “otra formación”, la formación general sobre conceptos básicos de economía doméstica, de finanzas, las cuatro cosas que en realidad en muchos casos las conocen, pero abundamos en el tema, de manera que no se queden con preguntas por hacer de todos estos asuntos y que salgan con una serie de pocas ideas concretas que les ayuden a ellos en su desarrollo personal.

A los voluntarios que se incorporan les decimos, como reza el himno del equipo de fútbol del Liverpool, “Nunca caminarás solo”, les acompañamos y les ayudamos Manuel Calvo

¿Qué perfil tienen las personas que participan en estos programas formativos? ¿Con qué necesidades, con qué carencias llegan a Bancosol?

Hay perfiles muy variados. Tenemos personas de aquí que están en riesgo de exclusión social. También tenemos un porcentaje importante de personas que vienen de fuera, de inmigrantes que acuden a Bancosol y a las entidades que colaboran con el banco de alimentos en busca de comida. También están los que quieren volver al mercado laboral. Para todos estos tipos de usuarios adaptamos las distintas formaciones, ten en cuenta que algunos de ellos no dominan nuestra lengua o, simplemente, no hablan castellano. Procuramos hacerlo muy colaborativo y con un lenguaje muy coloquial para que todos lo entiendan y la verdad es que salen salen muy satisfechos, salen contentos.

Además de aprender un oficio o de adquirir determinadas competencias con las que se van a enfrentar cuando salgan un poco a la calle, ¿qué otros cambios observa en los alumnos durante el proceso de formación ?

Yo los veo ilusionados a la mayoría de ellos porque son muy conscientes de que se les abre una puerta importante en sus vidas con la ayuda de una entidad seria como es Bancosol, a la que se recibe en todas partes. Además no es una cuestión baladí que la contratación de este tipo de personas (en riesgo de exclusión social, parados de larga duración, jóvenes que afrontan su primer trabajo, etc) tiene, entre otras ventajas, grandes bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social y esta es la única forma de colaborar e insertar personas que lo tienen difícil. Ellos son conscientes de esa oportunidad y yo los veo ilusionados, con ganas.

¿Hacen seguimiento después de que finalizan su periodo de formación?

Nosotros directamente no, pero Bancosol nos manda información y sabemos que al cabo del año muchos han encontrado trabajo, y fíjate el efecto que tiene: muchos usuarios desaparecen de la cola para recoger comida, elevan su situación anímica porque ya tienen una nómina a fin de mes, llevan dinero a casa y eso transforma a las personas.

¿Qué tipo de voluntarios necesita una asociación como Bancosol para reforzar el área formativa de todos los usuarios, de toda la gente que atendéis?

Necesitamos gente con ganas de trabajar, eso lo primero, incluso por delante de que tengan una u otra formación. Tenemos mucha formación de formadores y es ahí donde los que van a impartir los distintos cursos extraen las pautas de cómo hacerlo porque no exigimos tener experiencia previa. A los voluntarios que se incorporan les decimos, como reza el himno del equipo de fútbol del Liverpool “Nunca caminarás solo”, les acompañamos y les ayudamos, sobre todo al principio. Además desde hace unos años, los voluntarios que vienen desde La Caixa tienen grandes conocimientos económicos porque son la mayoría licenciados en Economía y Derecho.

Bancosol ha impulsado en los últimos años un modelo centrado en la promoción humana, con programas de inserción sociolaboral. En este ámbito, los voluntarios colaboran en la formación de personas en riesgo de exclusión a través de talleres de búsqueda de empleo, alfabetización digital o preparación de entrevistas,

¿Qué aporta al voluntario esta experiencia de acompañar y de formar a personas que realmente están buscando una oportunidad?

Lo tengo muy claro: la satisfacción de saber que estás colaborando con personas que necesitan esa formación en ese momento. Esa satisfacción es, digamos, nuestro salario en especie. Tengo muy claro que si una persona tiene tiempo suficiente porque está jubilada, etc. y quiere poner al servicio de los demás ese disco duro que todos tenemos: el de tu experiencia para sacar de ahí las enseñanzas que le vas a transmitir a estas personas.

¿Cómo pueden contactar con las personas interesadas en colaborar con Bancosol para ejecutar este tipo de labores?

Ahora hay una campaña en marcha «Tú puedes ser uno de ellos» para captar voluntarios. Solo hay que llamar a Bancosol y simplemente decir que quieres colaborar con ellos, se realizará una entrevista de orientación, donde se analizará su perfil y disponibilidad con el fin de encajar su participación en las necesidades actuales de la entidad.

Posteriormente se encargarán de enseñarte in situ todo lo que hacen con el banco de alimentos y todos los programas y actividades que llevan a cabo, que no son pocas. Ten en cuenta que Bancosol tiene una plantilla muy corta de trabajadores muy eficiente y fantástica, y muchísimos voluntarios cuyo trabajo hace que se mantenga la actividad, solo tienes que mirar las cifras cuando se hace la gran recogida de alimentos.

Se valora la experiencia profesional para desarrollar sus habilidades en el perfil que mejor se adapte a cada área del voluntariado, ajustando el tiempo que cada voluntario desee colaborar