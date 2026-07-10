El mapa que te dice dónde hay sombra en Málaga a cada hora del día: así funciona ShadeMap

Encontrar una calle por la que caminar sin quedar completamente expuesto al sol puede marcar la diferencia durante los días más calurosos en Málaga. Una herramienta disponible gratuitamente en internet permite comprobar, antes de salir de casa, qué zonas de la ciudad estarán a la sombra a una hora determinada.

Se trata de ShadeMap, un mapa interactivo que representa las sombras proyectadas por edificios, árboles y montañas en cualquier punto del planeta. El usuario puede desplazarse hasta Málaga, seleccionar una fecha y mover la línea horaria para observar cómo avanza la sombra por las calles prácticamente minuto a minuto.

Cómo ver dónde hay sombra en Málaga en tiempo real

El funcionamiento es similar al de otros mapas digitales. Tras acceder a ShadeMap, hay que buscar Málaga o desplazarse manualmente hasta la ciudad y acercar la imagen al barrio, calle o plaza que se quiera consultar.

Mapa de la sombra en casas y edificios de Málaga. / L.O

En la parte inferior aparece un selector con la fecha y la hora. Al desplazarlo, las zonas sombreadas cambian automáticamente sobre el mapa. De esta manera, se puede comprobar, por ejemplo, qué lado de una calle recibirá menos sol durante la tarde o a partir de qué hora un edificio proyectará sombra sobre una plaza.

La herramienta permite consultar el momento actual, pero también adelantarse varias horas, días o meses. Así, una persona puede revisar dónde habrá sombra durante un paseo por el Centro de Málaga, a qué hora quedará protegida una zona de juegos o cómo cambiará la exposición solar de una terraza.

Un simulador de las sombras de edificios, árboles y montañas

ShadeMap no utiliza cámaras ni muestra imágenes en directo. Lo que hace es calcular la posición del sol para el lugar, la fecha y la hora seleccionados y representar las sombras que deberían producir los elementos situados sobre el terreno.

Para realizar el cálculo, el sistema traza virtualmente una línea desde cada punto del mapa hacia el sol. Cuando ese recorrido queda bloqueado por un edificio, una montaña o un árbol, el programa identifica ese punto como una zona en sombra. Si no encuentra obstáculos, lo representa como un espacio expuesto al sol.

El resultado se actualiza al instante cada vez que el usuario modifica la hora. Esto permite ver cómo una calle puede estar completamente soleada al mediodía y quedar parcialmente cubierta por la sombra de los edificios unas horas después.

Para qué puede utilizarse ShadeMap en Málaga

La herramienta puede resultar especialmente útil para planificar recorridos a pie durante el verano, buscar zonas menos expuestas al sol o elegir el mejor horario para realizar una actividad al aire libre.

También puede emplearse para organizar eventos, preparar una sesión de fotografía, estudiar la luz que recibe una vivienda, comprobar la exposición solar de un jardín o valorar en qué momento del día una terraza estará protegida por la sombra.

Otra de sus funciones permite consultar las horas acumuladas de sol directo que recibe un punto durante una jornada. Para hacerlo, hay que seleccionar la capa denominada «Hours in the sun» y escoger la fecha. La web también dispone de una opción para analizar la exposición solar anual.

Cómo elegir una ruta con menos sol por Málaga

Aunque ShadeMap no crea automáticamente un itinerario sombreado, el usuario puede utilizarlo para comparar distintas calles antes de iniciar un recorrido. Basta con seleccionar la hora prevista del paseo y observar qué vías presentan una mayor superficie cubierta.

De esta manera, es posible preparar un trayecto por barrios como el Centro, La Malagueta, Huelin, Teatinos o El Palo intentando aprovechar las fachadas, los árboles y otros elementos que proyecten sombra durante el recorrido.

La web también cuenta con una herramienta específica para analizar rutas cargadas mediante archivos GPX o KML. Este perfil muestra en qué puntos y momentos un camino quedará protegido por montañas, desniveles o edificios, aunque actualmente esta modalidad concreta no incluye las sombras de los árboles.

Las sombras son orientativas y pueden existir errores

Los resultados deben tomarse como una orientación. La propia plataforma advierte de que sus datos básicos proceden de distintas fuentes cartográficas y de modelos digitales, por lo que la altura o la forma de algunos edificios y árboles pueden no coincidir exactamente con la realidad.

Cuando un edificio no tiene registrada su altura, ShadeMap le asigna por defecto una planta de 3,1 metros. La empresa también reconoce que las sombras del mapa gratuito pueden desviarse varios metros, especialmente en zonas donde la información disponible sea incompleta.

Por tanto, la página puede ayudar a preparar un paseo o elegir un horario, pero no sustituye la comprobación directa del lugar. Además, las sombras pueden variar por la presencia de toldos, obras, nuevas construcciones, árboles podados u otros elementos que todavía no aparezcan recogidos en el mapa.