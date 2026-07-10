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Más de 2 millones y 9 meses de plazo: comienzan las obras para trasladar parte del Centro de Transfusión al Hospital Materno de Málaga

La actual sede deberá ser demolida para poder construir el Hospital Virgen de la Esperanza y alguna de las dependencias se instalarán en los sótanos del centro hospitalario

Comienzan las obras de adecuación de espacios del Hospital Materno Infantil para la sede del CTTC.

Comienzan las obras de adecuación de espacios del Hospital Materno Infantil para la sede del CTTC. / L.O.

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Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

Arrancan las obras para trasladar al Hospital Materno Infantil de Málaga una parte de las dependencias del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC). Así lo ha anunciado este viernes la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que ha informado del inicio de la reforma de los sótanos del centro para hacer posible el traslado.

El actual edificio deberá ser demolido porque se encuentra situado en los terrenos donde se ubicará el futuro Hospital Virgen de la Esperanza. De manera que el Centro de Transfusión se trasladará a una nueva sede, que comenzó a construirse en mayo, y una parte de las dependencias se ubicarán en el Hospital Materno Infantil.

Más de 2,2 millones para adaptar los sótanos del Materno Infantil

Las obras de adecuación, que se llevarán a cabo en los sótanos del centro hospitalario, han sido adjudicadas a la empresa Vialterra Infraestructuras Sociedad Anónima, por un importe de 2.280.329 euros y una duración de nueve meses. 

En total, según ha detallado la Junta, serán más de 1.000 metros construidos divididos entre el segundo y el tercer sótano del centro, donde se ubicará un área de administración y dirección; un área de personal; un área de servicios auxiliares, y una zona de laboratorio.

El Hospital Virgen de la Esperanza obliga a trasladar las instalaciones del CTTC

Las obras se llevarán a cabo de forma simultánea a las que se están ejecutando en el Hospital Civil, donde se está construyendo el nuevo edificio reutilizando la anterior sede que el 061 tenía en el centro hospitalario.

En este caso, los trabajos de construcción fueron adjudicados a la empresa Sando por 4.253.481 euros y se iniciaron el pasado mes de mayo, como informó este peródico. Cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses para llevarlo a cabo. 

El nuevo centro, construido según un proyecto elaborado por Dorronsoro Arquitectos, estará situado dentro del recinto del Hospital Civil en la esquina que forman la Avenida de Barcelona y la calle Velarde. En total tendrá una superficie construida de 1.755,7 metros cuadrados. 

La nueva sede del Centro de Transfusión se construye junto al Hospital Civil

Según detalló la Consejería, consistirá en un edificio exento de tres plantas sobre rasante en las que se situarán las distintas dependencias del centro, como la sala de donaciones; el área de personal; el área de criopreservación; derivados plasmáticos de uso no transfusional; control de calidad; terapias avanzadas, componentes sanguíneos, y un área de servicios auxiliares, reservándose además un espacio independiente destinado a los depósitos de nitrógeno líquido.  

Hospital Materno Infantil.

Hospital Materno Infantil. / L.O.

En lo que respecta a las dependencias que se trasladarán a los sótanos del Hospital Materno Infantil, la nueva ubicación cuenta con un total de 1.056 metros cuadrados construibles, según los planos facilitados por el Hospital y recogidos en el pliego de prescripciones técnicas. Del total de metros cuadrados, 414 corresponden al segundo sótano y 642 al tercero. “Se actuará sobre la estructura existente, si bien será necesario adecuar y reforzar la misma”, precisan en el documento. 

El CTTC gestiona las donaciones de sangre y tejidos de toda la provincia

Desde la Consejería han recordado que el Centro de Transfusión es el encargado de gestionar la donación, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de sangre, plasma, tejidos humanos y células madre en toda la provincia de Málaga, abasteciendo a todos los hospitales, tanto públicos como privados. 

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Además de la donación de sangre y componentes, en su cartera de servicios figuran la hemovigilancia, el procesamiento de progenitores hematopoyéticos para transplante, y actúa como banco de tejidos (tanto el osteotendinoso como ocular y reproductor) y banco de sangre de cordón umbilical. 

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