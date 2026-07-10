El Parque del Agua de la Misericordia reabre tras superar los controles de calidad del agua

Después de casi tres semanas cerrado, el Parque del Agua de la Misericordia vuelve a estar en funcionamiento. El Ayuntamiento de Málaga ha reabierto este viernes las instalaciones tras confirmar que el agua es apta y cumple con todos los controles de calidad.

El parque echó el cierre el pasado 19 de junio de forma preventiva, después de que Salud Pública detectara varios casos de gastroenteritis en un grupo de escolares que habían visitado tanto este espacio como la playa de la Misericordia. Desde el primer momento, eso sí, nunca llegó a confirmarse que el origen de esos contagios estuviera en el parque acuático.

El agua ya ha pasado todas las pruebas

La reapertura llega después de que las últimas analíticas hayan dado un resultado favorable. Según el Ayuntamiento, las muestras tomadas confirman que el agua cumple con todos los requisitos sanitarios, por lo que las instalaciones pueden volver a utilizarse con normalidad.

De este modo, las familias ya pueden volver a disfrutar de este parque acuático gratuito, situado junto al paseo marítimo Antonio Banderas, que permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre, en horario de 11.00 a 20.00 horas.

Qué se ha hecho durante el cierre

Aunque nunca se confirmó que el parque estuviera relacionado con los casos de gastroenteritis, el Ayuntamiento aprovechó el cierre para realizar una limpieza a fondo de las instalaciones, vaciar y desinfectar el depósito de agua, revisar todo el sistema y hacer nuevas pruebas antes de autorizar la reapertura.

Con los resultados de esas analíticas ya sobre la mesa y dentro de los parámetros exigidos por la normativa, el Parque del Agua vuelve a abrir sus puertas.