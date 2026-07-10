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La pedanía de Málaga que celebra este fin de semana su feria con música en directo, degustaciones y carrera de cintas en moto: horario, ubicación y toda la programación

Esta cita de la Axarquía ofrecerá actividades para toda la familia, música y la mejor gastronomía

Anterior edición de la Feria de Los Ventorros, pedanía de Comares

Anterior edición de la Feria de Los Ventorros, pedanía de Comares / Ayuntamiento de Comares

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Los vecinos de la Axarquía malagueña tienen este fin de semana una cita única para los amantes de la música, la gastronomía y la tradición con la Feria de Los Ventorros, una pedanía de Comares que se llenará de cultura y ocio para toda la familia desde este viernes y hasta el domingo.

De ese modo, durante estos tres días de feria, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actuaciones musicales, sesiones de DJ, degustaciones y su emblemática Feria de Día, así como su tradicional carrera de cintas en moto.

Tres días de feria en una pedanía de Comares

"Es una oportunidad perfecta para reencontrarnos con familiares, amigos y visitantes en un ambiente único que refleja la esencia de nuestros pueblos", ha señalado el Ayuntamiento de Comares sobre la cita.

La programación de la Feria de Los Ventorros arrancará este viernes a las 22.30 horas con la sesión de DJ Toulalan, a lo que seguirá a las 00.00 horas el concierto de Anael & Mimi Dance.

Carrera de cintas, verdiales y conciertos en Los Ventorros

Las actividades continuarán el sábado a las 19.00 horas con la carrera de cintas en moto, donde se entregarán trofeos a los ganadores.

A las 22.30 horas, por su parte, se llevará a cabo una nueva sesión de DJ Toulalan, mientras que a las 23.30 horas llegará el momento de la actuación de la Panda Arroyo Conca y, a las 00.30 horas, el concierto de Essentia.

Feria de Día, degustaciones y ambiente familiar en esta pedanía de Málaga

El domingo, último día de esta cita de la Axarquía malagueña, comenzará con la celebración de la mítica Feria de Día a partir de las 13.00 horas.

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Durante la jornada, se llevarán a cabo degustaciones de los mejores platos y productos de la zona, además del mejor ambiente familiar acompañado de la actuación del Coro Balcón de la Axarquía y DJ Toulalan.

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