El primer Consejo de Gobierno andaluz de esta legislatura tendrá que esperar: Juanma Moreno suspende la toma de posesión de sus consejeros por los incendios de Almería

El incendio de Los Gallardos, en Almería, ha dejado ya más de 12 víctimas mortales y casi una veintena de desaparecidos, convirtiéndose así en el fuego más mortífero del siglo XXI en España. El recién conformado Ejecutivo andaluz, que este jueves dio a conocer a los consejeros de la XIII Legislatura, se ha visto obligado a modificar toda su agenda en la comunidad autónoma para viajar hasta la localidad almeriense donde los cuerpos de bomberos y los servicios de emergencias siguen trabajando para apagar unas llamas que no dan tregua y atender a los heridos.

Este viernes estaba prevista la toma de posesión de los consejeros y consejeras de la Junta, así como la posterior primera reunión del Consejo de Gobierno. No obstante, la actualidad ha cambiado los planes de Juanma Moreno, que cambia la investidura de su equipo de gobierno en San Telmo por la presencia en Los Gallardos, desde donde trasladará la información de servicio sobre el incendio.

El recién elegido de nuevo consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, presidirá durante esta jornada la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado de la localidad almeriense y atenderá a los medios para informar sobre la última hora del incendio. A su llegada a la zona esta mañana, Sanz ha calificado lo sucedido como una «tragedia sin precedentes» y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. «No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto», ha añadido el consejero tras conocerse el nuevo balance de fallecidos.