El PSOE se deja para septiembre la elección de candidatos a las municipales

El Partido Socialista malagueño comenzará en septiembre la elección de sus candidatos a las municipales y queda a la espera de la federal para concretar día y hora. Esto quiere decir que todavía habrá que dejar pasar el verano para conocer si Josele Aguilar peleará finalmente la batalla de la capital a un Francisco de la Torre que ha reorganizado su agenda para sacar hueco para el deporte o, lo que es lo mismo, para presentarse de nuevo a la alcaldía de Málaga. Los partidos todavía tienen que configurar sus listas y organizar un proceso de primarias en caso de que haya más de un candidato.

Los socialistas han celebrado este viernes en Benalmádena un comité provincial con el objetivo de poner en marcha el engranaje electoral del 23M que, según el secretario general del partido en Málaga, será el preludio de un proyecto "útil" para la ciudadanía y contará con "los mejores candidatos" a los sillones municipales. Según fuentes consultadas por este periódico, ha sido un comité "bastante más tranquilo" de lo normal, con aprobación por unanimidad de varias resoluciones, de salud y de violencia de género entre ellas. No obstante, algún miembro ha manifestado su deseo de que el socialismo de Torremolinos vuelva a la normalidad y deje pronto de estar en manos de la gestora a la que acaban de prorrogar su labor en el municipio.

Para Aguilar son los comicios más “más importantes”. Y así lo ha hecho saber a su organización, que vuelve a tener una oportunidad de oro para que los socialistas recuperen terreno en una Costa del Sol ahora bajo recaudo popular. El secretario general ha dejado claro que busca un equipo de candidatos "capaces de sumar", y que, a la vez, estén "conectados con sus municipios". Según ha podido saber este periódico, la línea del PSOE seguirá en la búsqueda de soluciones en materia de vivienda, movilidad, servicios públicos y políticas sociales, unos cometidos que no distan demasiado de las premisas con las que concurrieron al 17M.

El conjuro que Aguilar ha pedido a los suyos tiene que ver con la "cercanía", la "empatía" y la "ilusión" por el proyecto conjunto del partido. Tres elementos que serán claves para recuperar la sintonía con su electorado tras el batacazo electoral en Andalucía, donde el pasado mes de mayo alcanzaron el menor número de escaños socialistas en unas autonómicas. El propio Aguilar contaba a La Opinión hace apenas unas semanas que todavía se encontraban atando los cabos de lo ocurrido y analizando la estrategia de comunicación para hacer cambios de rumbo de cara a un 2027 que ya tiene agendados un par de paseos de domingo a los colegios electorales.

Al inicio del comité provincial, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el incendio forestal de Almería y en solidaridad con sus familiares y allegados.

Las prioridades del PSOE para reconquistar Málaga

Aguilar persigue la palabra "fortaleza" para instar a los suyos a ser devotos de ella, pero ha asegurado que solo alcanzarán sus objetivos poniendo "prioridades". La primera tiene que ver con hacer un buen cribado interno. "Cada territorio elegirá a los y las mejores para liderar su candidatura". La segunda pasa por ofrecer "los mejores" proyectos a cada localidad y centrarlos en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y la tercera prioridad, aquello de "la cercanía, la empatía y la ilusión".

El PSOE pretende hacer de tres prioridades sus mandamientos, pero saben y Aguilar sabe, porque así lo ha advertido a los suyos este viernes, que no será tarea fácil derrocar a los gobiernos del Partido Popular. “Llevan demasiados años en el poder”, ha reconocido el secretario general del partido, aunque no le parece motivo suficiente para desmoralizarse. “En muchos casos nos encontramos con las mismas personas y con proyectos agotados. Tenemos que conectar con los ciudadanos y ciudadanas que buscan nuevos proyectos, nuevas caras y nuevas ideas”, ha reivindicado.

La estrategia del PSOE está clara. Ahora solo queda saber quiénes son las caras visibles que la ejecutan. Por lo pronto, Aguilar pide "cabeza alta y orgullo socialista" a los suyos. El proyecto será en conjunto. O no será.