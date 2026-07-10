“Seguimos creciendo en Andalucía, donde ya contamos con cinco delegaciones, proporcionando el mejor servicio y soluciones innovadoras para el control de plagas”

Anticimex, compañía de referencia en control de plagas y sanidad ambiental, acaba de inaugurar una nueva delegación de 450 m2 en San Pedro Alcántara (Málaga), situada en la Finca El Capitán, en la urbanización Pantano Roto nº2. De esta manera, Anticimex sigue fortaleciendo su apuesta por Andalucía, donde ya cuenta con un total de 5 delegaciones situadas en Málaga, Almería, Córdoba, Cádiz y Sevilla en las que trabajan 161 profesionales, proporcionando servicio a más de 3.700 clientes.

Anticimex ha abierto una delegación en San Pedro Alcántara / La Opinión

La compañía constituye uno de los principales motores de innovación del sector, gracias a su firme apuesta por la tecnología y la preservación de la biodiversidad, apostando por el control digital de plagas y soluciones respetuosas con el medioambiente.

Anticimex ha crecido mucho desde su llegada a España en 2013. ¿Cómo definirían el servicio que ofrece Anticimex a los clientes?

Actualmente contamos con 44 delegaciones en todo el país, cinco de ellas situadas en Andalucía, concretamente en Málaga, Almería, Córdoba, Cádiz y Sevilla. Hemos crecido mucho en los últimos años, somos más de 1.000 personas en España, pero siempre manteniendo el enfoque local, el trato cercano con el cliente y un servicio personalizado.

Para nosotros, contar con más capilaridad en el territorio es fundamental para estar más cerca de los clientes, y ofrecerles el mejor servicio. Además, formar parte de un grupo líder de control de plagas, que está impulsando la modernización del sector, nos permite disponer de las últimas innovaciones.

Anticimex es referente en el control digital de plagas priorizando el cuidado del entorno, protegiendo la biodiversidad, cuidando la salud de las personas y evitando las pérdidas materiales. Por tanto, tenemos la fortaleza de estar integrados en un gran grupo, pero contamos con las ventajas del conocimiento local y la proximidad con el cliente.

Anticimex es referente en el control digital de plagas / La Opinión

¿Cómo entiende el grupo la sostenibilidad? ¿Es algo esencial para el sector?

Gracias a las nuevas tecnologías, impulsamos el desarrollo de los sistemas SMART revolucionando el control de plagas, sin emplear biocidas. La búsqueda de la sostenibilidad y el cuidado de los ecosistemas urbanos es esencial para nuestra compañía, por ello, empleamos sistemas basados en la tecnología, que actúan únicamente sobre la plaga diana.

Hemos definido un ambicioso reto para los próximos años: ser capaces de desarrollar nuestro trabajo de control digital de plagas e higiene ambiental con la seguridad y eficacia de siempre, pero de una forma 100% sostenible y responsable con nuestro entorno medioambiental y social.

Estamos plenamente convencidos de que el progreso de la sociedad y de la economía requieren de empresas comprometidas con el medioambiente y con los ecosistemas.

¿Cómo aplican la tecnología en el sector del control de plagas?

Desde Anticimex hemos impulsado la modernización del sector apostando por la tecnología. El control digital de plagas es mucho más eficaz y reduce drásticamente el uso de productos basados en biocidas. De esta manera, la compañía ha desarrollado los sistemas SMART, una tecnología inteligente que permite controlar las plagas sin recurrir al uso de productos tóxicos.

Mediante estos sistemas es posible instalar trampas mecánicas supervisadas digitalmente, sin emplear biocidas, lo que garantiza una mejor monitorización de la plaga y una actuación más temprana, justo cuando aparece. Además, el control digital permite reducir los desplazamientos por parte de los técnicos, lo que supone una importante reducción de emisiones contaminantes.

El análisis constante de la información es clave y la gestión de datos sobre la evolución de plagas nos permite incluso anticiparnos, y establecer previsiones en base a la Inteligencia Artificial. Por tanto, la tecnología nos permite dar una mejor respuesta, contando siempre con profesionales altamente cualificados que interpretan la información y definen los planes de actuación.

Anticimex ha impulsado la modernización del sector apostando por la tecnología / La Opinión

Los mosquitos se han convertido en una preocupación creciente en muchos municipios de la Costa del Sol, especialmente durante los meses de verano. ¿Cómo trabaja Anticimex para ayudar tanto a particulares como a administraciones públicas a hacer frente a este reto?

La Costa del Sol ofrece una calidad de vida extraordinaria, con un clima que nos permite disfrutar de jardines, terrazas y espacios exteriores durante gran parte del año. Sin embargo, esas mismas condiciones favorecen también la presencia de mosquitos, tanto autóctonos como invasores. Las molestias que nos causan en verano preocupan cada vez a más personas y organismos públicos.

En Anticimex trabajamos con un enfoque de control integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los mosquitos, y ofreciendo soluciones para las diferentes especies de mosquitos que nos afectan, como el mosquito tigre. Trabajamos tanto con viviendas privadas, urbanizaciones y hoteles, donde conseguimos reducir significativamente la presencia de mosquitos en jardines y zonas exteriores, ayudando a que las personas puedan volver a disfrutar de sus espacios al aire libre sin las molestas picaduras.

Por otro lado, también trabajamos a nivel municipal, elaborando e implementando programas de vigilancia y control vectorial. En los últimos años, el Virus del Nilo Occidental ha adquirido una especial relevancia en Andalucía, y nuestra experiencia técnica nos permite llevar a cabo en los municipios la monitorización de mosquitos, la localización de sus focos de cría, los tratamientos larvicidas preventivos y la implantación de programas de concienciación ciudadana.

Son especialistas en control de todo tipo de plagas urbanas, como ratas, chinches, cucarachas… pero también tienen un elevado expertise en el tratamiento de la madera. ¿Qué tipo de proyectos llevan a cabo en este ámbito?

Tenemos una amplia experiencia en el tratamiento de plagas de la madera como las termitas o la carcoma. Se trata de plagas muy peligrosas, ya que los daños ocasionados por estos diminutos insectos son muy difíciles de detectar. Por ello, ante cualquier indicio, es muy recomendable ponerse en contacto con una empresa para que realice una inspección completa.

Gracias a nuestra elevada especialización, desarrollamos numerosos proyectos de conservación de patrimonio histórico, arte sacro y elementos vinculados a hermandades y cofradías. Entre las actuaciones más recientes destacan el tratamiento térmico de la sillería de Legos y el coro de Padres de la Cartuja de Jerez, uno de los conjuntos de sillería más importantes de Andalucía, así como la eliminación de la carcoma en el paso procesional de la Cofradía del Cristo de Gracia – El Esparraguero de Córdoba mediante técnicas de anoxia.

Tratamiento en La Cartuja / La Opinión

Asimismo, hemos realizado trabajos en el retablo principal y el mobiliario de la Iglesia de Montejaque (Málaga), y hemos eliminado la presencia de termitas en la Iglesia de San Miguel y en la Iglesia de San Dionisio, patrón de Jerez. Estos proyectos reflejan nuestra experiencia tanto en la conservación del patrimonio religioso como en la protección de bienes vinculados a cofradías y otras instituciones eclesiásticas.

También llevan a cabo tratamientos de control de la calidad del aire interior, especialmente en la hostelería. ¿En qué consisten?

Uno de los aspectos clave para el sector de la hostelería es garantizar la calidad del aire interior de hoteles, bares y restaurantes. Desde Anticimex, como expertos en sanidad ambiental, trabajamos para promover espacios seguros y saludables a través de herramientas que monitorizan la calidad del aire interior y purifican los ambientes cerrados.

Los técnicos realizan un diagnóstico previo que permite tomar las medidas correctoras más oportunas en cada negocio. Los Sensores SMART de Calidad del Aire Interior monitorizan en tiempo real el caudal de renovación del aire por ocupante, los niveles de CO2, la temperatura y la humedad, lo que permite adecuar el espacio a las condiciones óptimas relativas a la calidad del aire interior.

La prevención de la Legionella es un aspecto cada vez más relevante para numerosas instalaciones. ¿Cómo ayuda Anticimex a sus clientes en este ámbito?

Evitar la aparición de la Legionella no es un tema menor; de hecho, hoy en día es un punto fundamental de la sanidad ambiental. En España tenemos una de las normativas más estrictas que existen, por lo que las empresas necesitan partners especialistas que garanticen que garanticen la protección de la salud de las personas y el cumplimiento de la normativa y así evitar posibles multas o problemas legales.

En Anticimex contamos con un equipo técnico altamente cualificado, para la prevención y control de Legionella , que se encarga de analizar las instalaciones, detectar los puntos de riesgo, hacer analíticas de agua y, si es necesario, aplicar las medidas correctoras necesarias.

Además, en Anticimex, hemos sumado la tecnología SMART , para una monitorización automática en tiempo real de las variables clave, como la temperatura del agua. Así, nos podemos anticipar a posibles desviaciones y actuar proactivamente para evitar futuras incidencias.

Su compromiso como compañía va más allá del servicio convencional de control de plagas. ¿Hasta qué punto es importante la concienciación social?

Desde Anticimex queremos proteger la salud y el bienestar de las personas, por ello, en el marco de nuestra actividad impulsamos también la concienciación social.

En muchos casos, combatir las plagas urbanas de manera eficaz requiere del compromiso de todos. Por ejemplo, si queremos ser eficaces en el control de mosquitos debemos lograr que las personas controlen muy bien las acumulaciones de agua estancada en sus viviendas, especialmente en macetas, cubos o bebederos. Los mosquitos completan su ciclo reproductivo en agua estancada, en tan solo una semana, por ello, estar pendientes de estos detalles puede marcar la diferencia.

Anticimex trabaja en el tratamiento de las plagas urbanas / La Opinión

Desde la compañía realizamos distintas iniciativas de concienciación social en este sentido, aportando consejos de prevención a la población en general, mediante charlas, folletos informativos, sesiones con técnicos, etc. porque si todos colaboramos y tomamos medidas de prevención el resultado es mucho más positivo.