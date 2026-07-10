Los socorristas en huelga piden al Ayuntamiento de Málaga que intervenga por incumplimiento de la empresa

Los socorristas de las playas de Málaga, en huelga desde el pasado 9 de mayo y que la han prorrogado hasta el 1 de noviembre, han vuelto a pedir la intervención del Ayuntamiento de Málaga, ya que denuncian que la UTE SGG-Atlantic, encargada del Servicio de Socorrismo y Salvamento de Málaga, «no está cumpliendo el pliego de condiciones» del servicio, informó esta semana el socorrista Emiliano Cortés.

Precisamente, este socorrista es uno de los 6 miembros del comité de huelga que fueron despedidos el mes pasado por la empresa. Se trató de un despido disciplinario «por, supuestamente, no acatar el servicio mínimo que nunca existió porque lo tiene que decretar la Junta de Andalucía», declaró Emiliano Cortés el pasado 16 de junio a este periódico.

Los socorristas despedidos, y que continúan en el comité de huelga, defienden que su despido es nulo por no haberse fijado los servicios mínimos. / A.V.

El trabajador despedido informó ayer de que, en la actualidad, hay 3 socorristas en activo en huelga; pero también hizo mención a los 6 despedidos que forman parte del comité de huelga -un despido nulo para el sindicato CGT, por falta de servicios mínimos- y otros 6 «fijos discontinuos, que no han sido llamados por la empresa», por su afinidad con las reivindicaciones de los huelguistas, explicó.

Falta de material de los socorristas

En relación con el incumplimiento del pliego de condiciones -algo que Emiliano Cortés denunció en el pasado pleno del 25 de junio- ayer, en declaraciones a este periódico, volvió a pedir la intervención municipal porque, reiteró, «la empresa incumple el pliego de condiciones por completo».

Así, puso de ejemplo que falta por entregar material de protección, «y el que entregó es defectuoso»; y destacó que varios compañeros «se han dado de baja por insolación».

El socorrista Emiliano Cortés, en el pleno de junio, cuando denunció la falta de material adecuado proporcionado por la empresa. / Ayuntamiento de Málaga

Además, comentó que socorristas nuevos deben llevar sus propios «silbatos, gafas, gorros, escarpines, y ningún patrón y rescatador -a cargo de las motos acuáticas- tiene traje de neopreno» -esto último, precisó, un compromiso de la empresa ante el Sercla en marzo de este año, un encuentro que puso fin a la huelga de 2025.

También puso de ejemplo que siguen sin un teléfono móvil que sirva de respaldo a los walkie-talkies. «La semana pasada entró en parada un niño de tres meses y el socorrista de la zona estuvo incomunicado» por falta de batería, recordó Nacho Azcona, también en el comité de huelga y despedido.

Expediente municipal abierto a la empresa

Como informó este periódico, en el pleno del junio todos los grupos políticos aprobaron una moción de Con Málaga para "perfeccionar" el expediente municipal abierto dos semanas antes del pleno a la UTE SGG-Atlantic.

Los socorristas de Málaga anuncian una acción de visualización, para el viernes 24 de julio. / La Opinión

Por su parte, Emiliano Cortés anunció que los socorristas de Málaga harán una acción de visualización de su situación el próximo viernes 24 de julio, en vísperas del Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos.

Ayer, la concejala de Playas, Teresa Porras, manifestó que, en la actualidad, "no tenemos ningún socorrista en huelga".

Este periódico, como en anteriores ocasiones, intentó recoger el punto de vista de la UTE SGG-Atlantic, sin resultado.

Respuesta de la Consejería de Empleo

En relación con la fijación de los servicios mínimos de la huelga, fuentes de la Consejería de Empleo indicaron a este diario que la Consejería es competente «cuando se trata de instituciones públicas, así como cuando estos servicios son esenciales».

Concentración de socorristas, delante del Ayuntamiento de Málaga. / A.V.

En el caso de la huelga de socorristas, «no se contempla la intervención de la Consejería», indicaron, y precisaron que «es el comité de huelga el que negocia con la empresa hacer los turnos rotatorios, y siempre con la negociación de la empresa con los trabajadores».

A este respecto, Emiliano Cortés señaló que «nunca hubo un acuerdo» con la empresa, pese a que se estipuló una mesa negociadora. «Nunca nos llamaron», subrayó.