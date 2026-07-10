El sushi viral que se come sin palillos llega al centro de Málaga

El sushi abandona la bandeja, los platos e incluso los palillos para presentarse dentro de un tubo que se empuja desde abajo, como si fuera un helado. Esta nueva moda gastronómica internacional ya se puede probar en el centro de Málaga de la mano de Sushi Bom, un establecimiento que ha apostado por el llamado sushi "push pop´".

El negocio se encuentra en el número 3 de calle Echegaray, en pleno Centro Histórico malagueño, y se presenta como el primer espacio de la ciudad dedicado específicamente a este formato. Su propuesta está orientada principalmente al consumo rápido y a quienes buscan una comida fácil de llevar mientras pasean por la ciudad. El horario anunciado por el establecimiento es de 13.00 a 22.00 horas.

Qué es el sushi "push pop" y cómo se come

La principal diferencia respecto al sushi tradicional está en el recipiente. Las piezas y los ingredientes se colocan en el interior de un envase cilíndrico, distribuidos en capas o formando un rollo alargado. El comensal solo tiene que empujar el contenido desde la parte inferior para que el sushi vaya saliendo poco a poco.

De esta manera, se puede comer directamente desde el tubo, sin necesidad de utilizar palillos, cubiertos o platos. El sistema recuerda a los antiguos caramelos «push pop» o a los helados que se empujan desde el fondo del envase.

El formato busca convertir el sushi en una especie de comida callejera o street food, fácil de transportar y pensada para consumir sobre la marcha. Su llamativa presentación también lo ha convertido en un producto especialmente atractivo para TikTok, Instagram y otras redes sociales, donde los vídeos mostrando cómo sale el sushi del recipiente han impulsado su popularidad.

Una moda nacida en Nueva York que se extiende por otros países

Aunque existen antecedentes de sushi servido en tubos desde hace más de una década, el actual fenómeno viral está relacionado principalmente con Suka Sushi, un establecimiento de Manhattan que recuperó la idea con un envase más visual y adaptado al consumo rápido.

Desde Nueva York, el sushi «push pop» comenzó a circular en las redes sociales hasta convertirse en una de las nuevas modas de la comida callejera. El formato ya se ha extendido por ciudades de Estados Unidos y Europa, con ejemplos en países como Italia y en zonas de Escandinavia. También ha llegado a España, donde Madrid cuenta con establecimientos que comercializan sushi en tubos similares.

Su éxito combina varios elementos habituales en las nuevas tendencias gastronómicas: una presentación sorprendente, facilidad para consumir el producto fuera de un restaurante y un formato fotogénico pensado para compartirlo en redes sociales.

Sushi Bom reconoce que su proyecto está inspirado en este fenómeno viral surgido en Nueva York, aunque adapta la propuesta a Málaga con diferentes combinaciones de pescado, arroz, aguacate, queso, salsas y otros ingredientes.

Los sabores y precios de Sushi Bom en Málaga

La carta de Sushi Bom incluye varias opciones inspiradas tanto en los rollos de sushi más conocidos como en combinaciones menos convencionales.

Entre las alternativas se encuentra el California Classic, elaborado con surimi, aguacate, pepino, queso crema y tobiko, por 9,90 euros. El Salmon Cream, con salmón, aguacate, queso crema y sésamo, cuesta 10,90 euros, el mismo precio que el Spicy Tuna, preparado con atún, aguacate, pepino, mayonesa picante y furikake.

La oferta se completa con el Anguila Teriyaki, por 11,90 euros; el Ebi Tempura, con langostino frito, por 10,90 euros; y el Rainbow Bom, un tubo que reúne siete sabores diferentes y tiene un precio de 12,90 euros.

También aparecen propuestas alejadas del sushi más clásico, como el Chicken Cheddar, con pollo frito, queso cheddar, pepinillo y cebolla frita, o el Sakura Bom, que mezcla salmón salteado, queso crema, fresa, coco rallado y sirope.