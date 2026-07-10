La UMA amplía la la supercomputadora Picasso a raíz del auge de la IA

La Universidad de Málaga (UMA) acaba de anunciar la concesión de una subvención de 3,2 millones de euros, correspondientes a los fondos europeos Feder, al objeto de mejorar la capacidad de procesamiento de la supercomputadora Picasso. Esta inversión permitirá hacer frente a los retos y demandas tecnológicas que ha impuesto el auge de la inteligencia artificial (IA). Además, la UMA consigue de esta manera situarse a la vanguardia de estos sistemas tecnológicos en el ámbito europeo.

En un comunicado público, el organismo público universitario ha alegado que, al objeto de atender la creciente de capacidad de cómputo y almacenamiento de datos, el Centro de Supercomputación y Bioinformática de la Universidad de Málaga (SCBI) ha logrado una "financiación extraordinaria", destinada a la ampliación del supercomputador Picasso. Así se amplía ahora el almacenamiento de alta velocidad de transferencia de datos y muy baja latencia, con tecnología flash y protocolo NVMe, hasta alcanzar un petabyte de capacidad.

Así se mejorará además la capacidad de almacenamiento mediante la adquisición de nuevos elementos tecnológicos

A todo ello se suma un incremento sustancial de la capacidad de almacenamiento de larga duración de objetos, basada en discos duros (HDD), que alcanza los cinco petabytes. Además, para reforzar el procesamiento en IA, se han adquirido 16 GPU Nvidia B200, organizadas en dos nodos con 4 TB de memoria RAM cada uno.

La financiación total ha ascendido a 3.210.702 euros, obtenidos a través de tres proyectos FEDER de la convocatoria de 2024. Con esta ampliación del hardware de Picasso, junto con el software complementario adquirido, el SCBI mantiene su posición como segundo nodo de la Red Española de Supercomputación con mayor capacidad computacional y tercero en capacidad de almacenamiento.

Recordemos que la UMA albegará además el ordenador cuántico más potente de Europa

Esta ampliación llega unas semanas después de que la UMA diera a conocer otro hito: la próxima instalación en el Centro de Supercomputación de la Universidad, de lo que será el ordenador cuántico más potente de Europa. La máquina parte de un convenio con la empresa Quantum Labs, contará con 431 qubits, lo que le permitirá abordar un mayor número de operaciones y de mayor complejidad, y superará en casi un 50 % la capacidad del actual ordenador cuántico más avanzado del continente.

El despliegue, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Supercomputación de la UMA, conllevará además la contratación prevista de más de cien ingenieros, que trabajarán en colaboración con grupos de investigación de la Universidad vinculados a áreas como la informática, la química, la medicina, las finanzas, el big data o la microelectrónica.

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Con la ampliación de Picasso y la futura puesta en marcha del ordenador cuántico, la UMA refuerza su apuesta por una doble estrategia en computación de alto rendimiento, al combinar la supercomputación clásica con las capacidades emergentes de la computación cuántica, y consolida su posición como uno de los polos tecnológicos con mayor capacidad de computación en el sur de Europa.