Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio de Almería, trampa mortalIncendio IbisEl Palo, núcleo comercialMercado de fichajesEl Mundial retrasa el debut del Málaga CFMisterio en los Jardines de PicassoAccidente de tráficoTraslado del Centro de Transfusión
instagramlinkedin

Incendios forestales

La Aemet pide "máxima precaución" por riesgo extremo de incendios forestales en Málaga

El peligro por este tipo de fuegos se extenderá por buena parte del país debido a la subida de las temperaturas y el estado de la vegetación

Un incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este jueves entre Estepona y Benahavís (Málaga) ha obligado al desalojo preventivo de viviendas de una urbanización y al corte de la AP-7 en esa zona, ya que las llamas están en las cercanías de la autovía. EFE/Juan Carlos Domínguez

Un incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este jueves entre Estepona y Benahavís (Málaga) ha obligado al desalojo preventivo de viviendas de una urbanización y al corte de la AP-7 en esa zona, ya que las llamas están en las cercanías de la autovía. EFE/Juan Carlos Domínguez / Juan Carlos Domínguez / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

Con la tragedia del incendio de Almería aún inconclusa, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado hoy una advertencia a nivel nacional por el riesgo extremo de incendios forestales que estará activo tanto este fin de semana como en el inicio de la que viene en numerosos puntos del país, siendo la provincia de Málaga uno de los puntos donde ese peligro alcanza su máximo nivel.

El riesgo de incendios será muy alto o extremo el fin de semana en buena parte del país, especialmente hoy, a causa de las condiciones meteorológicas, por "una subida de las temperaturas este sábado en amplias zonas de la península", y por el estado de la vegetación, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"¡Máxima precaución!", asegura la autoridad meteorológica dirigiéndose a la población, en un mensaje publicado hoy en la red social X.

La actual situación de niveles de peligro "muy altos o extremos" por incendios forestales continuará "durante los próximos días", añade la Aemet.

Los Gallardos

En la provincia andaluza de Almería en donde continúa activo el devastador incendio de Los Gallardos, los niveles de peligro este sábado son extremos o muy altos en el interior, y se suavizan junto al litoral, según el mapa de riesgos publicado por la Aemet, en su página web.

En el resto del país, el peligro de incendios es extremo en el interior de Galicia, casi toda Castilla y León, el interior de la franjas interior norte y oriental peninsular, Aragón, parte este de Castilla-La Mancha, zona oriental de Mallorca, el extremo suroriental de Andalucía.

Asimismo, en casi todo el País Vasco, Santander y otros puntos de Cantabria y Asturias, y en buena parte de la provincia de Cáceres, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Según las predicciones, para mañana, domingo, el riesgo de nivel rojo se reduce en la mitad sur peninsular, pero seguirá siendo extremo en casi toda la mitad norte, salvo en Galicia especialmente, donde el nivel rojo se limita preferentemente al extremo sur de Ourense.

El nivel rojo por riesgo de incendios afectará mañana a casi todo el cuadrante nororiental peninsular; asimismo, a la isla de Mallorca y a la comunidad autónoma de Castilla y León, casi en su totalidad geográfica, según las predicciones.

Inicialmente al día siguiente, el lunes se reduciría el riesgo extremo de incendios, aunque por poco tiempo porque se reactivará en días posteriores.

Noticias relacionadas y más

Previsión para el lunes

El lunes el riesgo extremo afectará a puntos más dispersos del territorio; por ejemplo, zonas de Zamora, Teruel o Soria; también de Málaga, Granada y Jaén, y especialmente al nordeste peninsular, a toda la franja que va desde Navarra hasta el extremo interior oriental de Cataluña. A partir del martes se irá extendiendo de nuevo el peligro extremo de incendios por más zonas del país.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
  2. El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
  3. Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
  4. El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
  5. Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
  6. El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
  7. El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
  8. Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA: 'El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución

La Aemet pide "máxima precaución" por riesgo extremo de incendios forestales en Málaga

La Aemet pide "máxima precaución" por riesgo extremo de incendios forestales en Málaga

La presidenta de la Audiencia de Málaga reclama más refuerzos para las salas civiles y penales: "existe una bolsa de más de 6.000 asuntos pendientes"

La presidenta de la Audiencia de Málaga reclama más refuerzos para las salas civiles y penales: "existe una bolsa de más de 6.000 asuntos pendientes"

Muere un hombre de 61 años tras volcar su coche en Canillas de Aceituno

Muere un hombre de 61 años tras volcar su coche en Canillas de Aceituno

Comienza el traslado del Centro de Transfusión al Materno de Málaga: será demolido para dar paso al tercer hospital

Comienza el traslado del Centro de Transfusión al Materno de Málaga: será demolido para dar paso al tercer hospital

¿Qué es la tanorexia? La dañina adición al bronceado que afecta más a las mujeres jóvenes: "Exagera cualquier señal de palidez"

¿Qué es la tanorexia? La dañina adición al bronceado que afecta más a las mujeres jóvenes: "Exagera cualquier señal de palidez"

INNOMED, el proyecto que revolucionará la manera de entender la rutina y el trabajo

Bomberos de Málaga dan por finalizada su intervención en el hotel Ibis casi 50 días después del inicio del incendio

Bomberos de Málaga dan por finalizada su intervención en el hotel Ibis casi 50 días después del inicio del incendio

Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: "no somos competencia entre nosotros, somos compañeros"

Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: "no somos competencia entre nosotros, somos compañeros"
Tracking Pixel Contents