La Aemet pide "máxima precaución" por riesgo extremo de incendios forestales en Málaga

Con la tragedia del incendio de Almería aún inconclusa, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado hoy una advertencia a nivel nacional por el riesgo extremo de incendios forestales que estará activo tanto este fin de semana como en el inicio de la que viene en numerosos puntos del país, siendo la provincia de Málaga uno de los puntos donde ese peligro alcanza su máximo nivel.

El riesgo de incendios será muy alto o extremo el fin de semana en buena parte del país, especialmente hoy, a causa de las condiciones meteorológicas, por "una subida de las temperaturas este sábado en amplias zonas de la península", y por el estado de la vegetación, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"¡Máxima precaución!", asegura la autoridad meteorológica dirigiéndose a la población, en un mensaje publicado hoy en la red social X.

La actual situación de niveles de peligro "muy altos o extremos" por incendios forestales continuará "durante los próximos días", añade la Aemet.

Los Gallardos

En la provincia andaluza de Almería en donde continúa activo el devastador incendio de Los Gallardos, los niveles de peligro este sábado son extremos o muy altos en el interior, y se suavizan junto al litoral, según el mapa de riesgos publicado por la Aemet, en su página web.

En el resto del país, el peligro de incendios es extremo en el interior de Galicia, casi toda Castilla y León, el interior de la franjas interior norte y oriental peninsular, Aragón, parte este de Castilla-La Mancha, zona oriental de Mallorca, el extremo suroriental de Andalucía.

Asimismo, en casi todo el País Vasco, Santander y otros puntos de Cantabria y Asturias, y en buena parte de la provincia de Cáceres, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Según las predicciones, para mañana, domingo, el riesgo de nivel rojo se reduce en la mitad sur peninsular, pero seguirá siendo extremo en casi toda la mitad norte, salvo en Galicia especialmente, donde el nivel rojo se limita preferentemente al extremo sur de Ourense.

El nivel rojo por riesgo de incendios afectará mañana a casi todo el cuadrante nororiental peninsular; asimismo, a la isla de Mallorca y a la comunidad autónoma de Castilla y León, casi en su totalidad geográfica, según las predicciones.

Inicialmente al día siguiente, el lunes se reduciría el riesgo extremo de incendios, aunque por poco tiempo porque se reactivará en días posteriores.

Previsión para el lunes

El lunes el riesgo extremo afectará a puntos más dispersos del territorio; por ejemplo, zonas de Zamora, Teruel o Soria; también de Málaga, Granada y Jaén, y especialmente al nordeste peninsular, a toda la franja que va desde Navarra hasta el extremo interior oriental de Cataluña. A partir del martes se irá extendiendo de nuevo el peligro extremo de incendios por más zonas del país.