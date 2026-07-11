Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: "no somos competencia entre nosotros, somos compañeros"

En el distrito este de la capital malagueña, a primera línea de playa y rodeado de plazas y tradición, se encuentra Echeverría del Palo.

La barriada, que se caracteriza por su actividad comercial, su cercanía y la humanidad de sus vecinos; es actualmente el motor de vida local del área, especialmente debido a su gran variedad de bares.

Asociación de comercios

La antigua zona, formada por huertas, comenzó su edificación en la década de 1950. El núcleo se encontraba en Las Cuatro Esquinas, la intersección de cuatro calles importantes del Palo. Por tanto, estas calles carecían de establecimientos que permitieran el desarrollo económico.

Sin embargo, el foco ha cambiado con el tiempo y actualmente, los residentes del distrito han constituido una asociación de comercios para garantizar la calidad de los servicios, la accesibilidad y la satisfacción de los vecinos. Se trata de un conjunto de locales que permiten a la ciudadanía la posibilidad de un ritmo fluido y cómodo, y que ha aportado relevancia al barrio.

Asociación de comercios de Echeverría del Palo / Aroha Moreno

Relaciones humanas

Como ya se ha mencionado anteriormente, este vecindario se basa en el apoyo entre sus habitantes. Se trata de una zona que a pesar del incremento en el número de turistas, concentra en su mayoría a personas trabajadoras.

Alba, dependienta de una frutería del barrio, confiesa que “nosotros no somos competencia, somos compañeros. Todos colaboramos". Explica que a pesar de estar cerca del centro de Málaga y de la aparición de grandes supermercados, se sigue apostando por el pequeño comercio debido al trato humano. “Te llaman o quieren que los aconsejen. El trato es diferente, es más cercano que cuando vas a un supermercado”.

Vecinos en Echeverría del Palo / Aroha Moreno

Actividad y calidad del barrio

La esencia original sigue intacta, de hecho ha mejorado con el paso de las décadas. María Luisa, una vecina desde hace 50 años, comenta que la llegada de nuevos establecimientos ha contribuido al aumento de interacciones sociales entre los residentes. “Ahora, más que los negocios, lo que está dando vida son los bares”

A su vez, la barriada se ha consolidado como un lugar de renombre en la ciudad, siendo un referente de tranquilidad y calidad. “Es un barrio cómodo, que tiene muy buena comunicación con el centro, con los autobuses continuamente. Es un barrio que está muy cotizado, la gente se quiere venir para acá”, afirma María Luisa.

No solo destaca la vida diaria en la zona, sino que esta se presenta también como un punto de encuentro para determinadas fiestas y celebraciones, tal como la Feria en honor a la Virgen del Carmen, que tendrá lugar entre el 14 y el 19 de julio de 2026.