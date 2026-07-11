Misteriosas rayas milenarias en los Jardines de Picasso, en Málaga

En las paredes de la Cueva del Tesoro, en el Rincón de la Victoria, se aprecian unas rayas en la piedra que el portavoz de la familia propietaria de este BIC, Manuel Laza, gran lector y conocedor de la Prehistoria, liga con la comunicación que los chamanes tenían con el mundo de los muertos.

Rayas en una pared de la Cueva del Tesoro. / ARCINIEGA

En otro rincón de Málaga, en el Cerro de la Tortuga, el descubridor del Cerro del Villar, Juan Manuel Muñoz Gambero, reivindica desde hace años la existencia, en ese yacimiento de la capital, de una Escritura Lineal Megalítica de unos 4.500 años de antigüedad, presente en numerosas piedras, y que recuerdan algo las rayas chamánicas de la Prehistoria.

La gran obra de Berrocal, en homenaje a Pablo Ruiz Picasso, en los Jardines de Picasso. / A.V.

Lo sorprendente es que, muchos siglos después, en la Málaga de 2026, es posible localizar este tipo de ‘rayas milenarias’ en una obra de arte contemporánea de gran valor simbólico en nuestra ciudad.

¿Cuál fue el propósito, de sus autores, homínidos de finales del siglo XX o de este primer cuarto del XXI? Cualquier observador no experto, sin duda llevado por el cabreo, se acordará de sus muertos -y de la leche que mamaron, con perdón-, porque las rayas, a centenares, han sido practicadas en buena parte de la superficie de la fantástica escultura homenaje a Pablo Ruiz Picasso, en los Jardines de Picasso, los antiguos Jardines de la Aurora.

Profusión de rayas en la obra de Berrocal en los Jardines de Picasso. / A.V.

La obra no es un queso rallado

Pero, ¿buscaban acaso sus autores comunicarse con ‘sus muertos’ al practicar las ‘incisiones chamánicas’ en la espléndida obra de Miguel Ortiz Berrocal?

El escultor de Villanueva de Algaidas, de cuyo fallecimiento se cumplen dos décadas, alguna vez manifestó su deseo de que los niños disfrutaran de lo lindo en su grupo escultórico; pero de ahí a convertirlo en un queso pasado por el rallador, hay ‘un majao’.

Rayas y enigmáticas inscripciones, en el grupo escultórico de Berrocal en los Jardines de Picasso. / A.V.

Lo cierto es que un examen cercano de la obra demuestra cómo maestros del rallado de coches en Málaga se han formado antes en los Jardines de Picasso, gracias a la obra de Berrocal.

Huellas de 'punciones' en el grupo escultórico de Miguel Ortiz Berrocal, en los Jardines de Picasso. / A.V.

Además, basta acercarse a la escultura para también apreciar abolladuras y golpes rítmicos proporcionados por algún objeto metálico. En suma, nuestros ‘homínidos con Iphone’ parecen haber confundido el modélico homenaje a Picasso con un pedernal.

La puesta a punto de un símbolo ligado a Estados Unidos

Puesta a punto de 'El árbol de la amistad', el pasado mes de mayo, en los Jardines de Picasso. / A.V.

Pero todo no van a ser hazañas prehistóricas, porque en los Jardines de Picasso hay un detalle que mueve a la esperanza: el Ayuntamiento ha restaurado ‘El árbol de la amistad’, la escultura regalo de nuestra ciudad hermana de Mobile (EE.UU) tan ligada a Bernardo de Gálvez. Que siga la racha.