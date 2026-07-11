Accidente
Muere un hombre de 61 años tras volcar su coche en Canillas de Aceituno
El teléfono 112 recibió una llamada que alertaba de que un turismo se había salido de la vía y había quedado volcado en la carretera MA-4106
Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en Canillas de Aceituno (Málaga) tras salirse de la vía el turismo en el que iba, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El teléfono 112 ha recibido, minutos después de las 8.00 horas, una llamada que alertaba de que un turismo se había salido de la vía y había quedado volcado en la carretera MA-4106, han informado a través de una nota.
Al lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico, de Mantenimiento de la vía y bomberos del Consorcio Provincial de Málaga (CPB), que han excarcelado a la víctima, el conductor y único ocupante del turismo. Fuentes sanitarias han confirmado la muerte en el lugar del accidente de un hombre de 61 años.
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
- Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA: 'El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución