VERANO
El parque acuático gratis de Málaga para refrescarse este verano: horario, ubicación y juegos
El espacio de ocio acuático gratuito en la playa de la Misericordia ofrecd nueve elementos de juego para todas las edades hasta el 30 de septiembre
Con las altas temperaturas que se viven en Málaga durante el verano, los vecinos y visitantes encuentran en la capital una alternativa gratuita para combatir el calor sin que el bolsillo se resienta. La ciudad mantiene operativo un parque acuático de acceso libre en la playa de la Misericordia, situado en el paseo marítimo Antonio Banderas, junto al espigón de Sacaba.
Este espacio de juegos de agua es una de las opciones más atractivas para familias que buscaban un plan refrescante, seguro y sin coste durante los meses de verano. La instalación ofrece nueve elementos acuáticos pensados para distintas edades, con zonas diferenciadas para menores, jóvenes y adultos.
Un parque de agua gratis en la playa de la Misericordia
El parque acuático gratuito de Málaga ocupa una superficie de 800 metros cuadrados, de los que unos 500 metros cuadrados están dedicados específicamente a los juegos de agua. El objetivo fue ofrecer un espacio de ocio refrescante en pleno litoral urbano, con elementos accesibles y diseñados para favorecer el uso familiar.
La instalación funciona con secuencias programadas de agua y sistemas de juego adaptados para distintos perfiles de usuarios, lo que permite que tanto niños como adultos puedan disfrutar del espacio con seguridad.
Juegos acuáticos para todas las edades
Entre los elementos más llamativos destaca el ‘Super Splash’, un gran cubo que volcaba una gran cantidad de agua sobre varias piezas del parque y genera una cascada dentro del recinto. También forma parte del espacio el ‘Barco Sailboat’, equipado con una vela giratoria desplegada, un cubo en la popa y un cañón que lanza chorros de agua.
A estos juegos se suman figuras como tortugas y cangrejos, distribuidas por el parque para que los más pequeños puedan refrescarse y jugar en un entorno especialmente pensado para ellos.
Horario del parque acuático gratis de Málaga
El parque de agua de la playa de la Misericordia permanece abierto todos los días de la semana hasta el 30 de septiembre, en horario de 11.00 a 20.00 horas.
La instalación utiliza agua potable mediante un sistema de clorado y recirculación, diseñado para garantizar el suministro y minimizar el consumo durante su funcionamiento.
Con esta propuesta, Málaga ofrece un plan gratuito y familiar frente al calor, en un punto muy frecuentado del litoral de la capital y con acceso directo desde el paseo marítimo Antonio Banderas.
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