Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abre el plazo para optar a 377 VPOEpidemia de cáncer de piel en MálagaA disposición judicial el detenido por doble crimen en MijasEstabilizado el incendio forestal en Los GallardosAccidente en la A-7 dirección TorremolinosCarlos Dotor, incógnita pendiente del Málaga CFLa mejor casa de comidas de España, en AntequeraHuelga de Renfe en Málaga
instagramlinkedin

Accidente de tráfico

Un accidente en la A-7 en sentido Torremolinos corta los carriles izquierdo y central izquierdo

Un accidente en el kilómetro 984 de la A-7, a la altura de Ciudad Jardín-La Palma, genera un kilómetro de retención en la entrada a Málaga

Un accidente en la A-7 en sentido Torremolinos corta los carriles izquierdo y central izquierdo

Un accidente en la A-7 en sentido Torremolinos corta los carriles izquierdo y central izquierdo

DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

Un accidente en la A-7 en dirección a Torremolinos ha cortado los carriles izquierdo y central izquierdo, ha informado el servicio de radio e información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 984, en la entrada a Málaga por la A-7 en la zona de Ciudad Jardín-La Palma.

Según la DGT, el siniestro tuvo lugar hoy sobre las 15.15 horas.

El accidente tuvo lugar sobre las 15.15 horas

El accidente tuvo lugar sobre las 15.15 horas / DGT

Según el servicio de radio e información de la DGT, al menos hay un kilómetro de tráfico más lento de lo habitual.

Noticias relacionadas y más

No se han registrado personas atrapadas ni heridas, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
  2. El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
  3. Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
  4. El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
  5. Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
  6. El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
  7. Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA: 'El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución
  8. Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubrieron los cuerpos al sofocar un incendio

Un accidente en la A-7 en sentido Torremolinos corta los carriles izquierdo y central izquierdo

Málaga abre esta noche el plazo para optar a 377 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad: fechas de la convocatoria, precios del alquiler y requisitos

Málaga abre esta noche el plazo para optar a 377 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad: fechas de la convocatoria, precios del alquiler y requisitos

El detenido de 56 años por el doble crimen de Mijas pasa a disposición judicial

El detenido de 56 años por el doble crimen de Mijas pasa a disposición judicial

Absueltos dos acusados de golpear a un hombre que falleció dos años después por las secuelas al no existir pruebas de cargo con entidad "suficiente"

Absueltos dos acusados de golpear a un hombre que falleció dos años después por las secuelas al no existir pruebas de cargo con entidad "suficiente"

La huelga de Renfe de este miércoles cancelará 328 trenes: el Cercanías de Málaga mantendrá el 50% de los trayectos

La huelga de Renfe de este miércoles cancelará 328 trenes: el Cercanías de Málaga mantendrá el 50% de los trayectos

Arte de Cozina de Charo Carmona: la mejor casa de comidas de España está en Antequera

Arte de Cozina de Charo Carmona: la mejor casa de comidas de España está en Antequera

Mosquitos, cucarachas y hormigas, las plagas de este verano en España

Leandro Martínez, jefe de Dermatología del Hospital Regional de Málaga: “Tenemos una verdadera epidemia de cáncer de piel”

Leandro Martínez, jefe de Dermatología del Hospital Regional de Málaga: “Tenemos una verdadera epidemia de cáncer de piel”
Tracking Pixel Contents