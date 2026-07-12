Un accidente en la A-7 en sentido Torremolinos corta los carriles izquierdo y central izquierdo

Un accidente en la A-7 en dirección a Torremolinos ha cortado los carriles izquierdo y central izquierdo, ha informado el servicio de radio e información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 984, en la entrada a Málaga por la A-7 en la zona de Ciudad Jardín-La Palma.

Según la DGT, el siniestro tuvo lugar hoy sobre las 15.15 horas.

El accidente tuvo lugar sobre las 15.15 horas / DGT

Según el servicio de radio e información de la DGT, al menos hay un kilómetro de tráfico más lento de lo habitual.

No se han registrado personas atrapadas ni heridas, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.