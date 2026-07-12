Antonio Sanz no duerme, Miguel Tellado da vergüenza y Josele tiene frita a la perdiz

Una vez realizado el reparto de consejerías, llega la negociación (en el caso de Vox interviene Madrid y su dirigente nacional José Antonio Fuster, está muy informado de ellas) sobre segundos escalones. Organismos, entes tipo Canal Sur, Defensor del Pueblo, empresas públicas y demás. Tiene hambre Vox. La primera sesión del Parlamento será el 23 de julio y ahí puede haber cambios en la Mesa para que Vox acceda a una vicepresidencia y además podrían repartirse los senadores por designación autonómica. Uno será para los de Abascal, el PP ultima flecos, sonando el nombre de Arturo Bernal, ya exconsejero de Turismo y el PSOE, como ya dijimos en esta sección hace unos domingos, optará por Juan Espadas, Susana Díaz y María Jesús Montero. Una alineación sevillana, de ex o actuales secretarios regionales. A Montero le proporcionará más rango protocolario y tener un pie en Madrid. Ella que reinó en la Villa y Corte. En el PP, la banda de los recolocatis, o sea, los que esperan cargo porque su institución o Consejería la controla ahora Vox o porque han cesado temporalmente, esperan la llamada, la pedrea, la amplia gama de delegaciones provinciales, gerencias de empresas públicas, direcciones generales, viceconsejerías, etc. Un etcétera largo.

Josele Aguilar, en el comité provincial del PSOE este pasado viernes. / | L.O.

En el caso de lo que ya controla Vox, están comenzando a aterrizar y enterarse. Por ejemplo, del cuantioso presupuesto que manejarán en Turismo y sus empresas públicas, con decenas de millones para repartir como publicidad institucional. Esa publicidad ingente, más allá de una campaña sobre el flamenco en periódicos finlandeses o la macro campaña genérica tipo Andalusian Crush (que Vox está por derribar), deja también mucho para arreglar la cuenta de resultados de no pocos medios andaluces, lo cual erige en muy poderoso al consejero de Turismo de turno. Coyunturalmente, porque la verdad es que ninguno (PSOE, IU, Ciudadanos, PP, Vox ahora) ha hecho mucha carrera tras ocupar el cargo; con excepción quizás de algún socialista de la antigua época.

Los delegados provinciales de la Junta realizaron el viernes algunos pequeños actos de hasta luego o hicieron llamadas de despedida a la espera de ser confirmados, trasladados o amortizados. Se espera que el flamante consejero malagueño Mario Muñoz-Atanet, que dirigirá la nueva Consejería de Fomento y Movilidad, competencias que ahora se desligan de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, departamento del que era viceconsejero, tire de malagueños para su estructura. Esa es un poco la cultura, encalomar paisanos.

En la Junta, no solo ahora, también con el PSOE; o sea, que las consejerías sean, un poco, ‘provinciales’. Será interesante ver quién es su número dos. En cualquier caso, la tragedia de Almería, el pavoroso incendio, ha dejado todo un tanto al ralentí o parado. De hecho, el primer Consejo de Gobierno iba a ser el viernes y quedó aplazado. Por cierto que los tontos que alguna vez han dudado de mantener efectivos del Infoca todo el año pueden tomar buena nota de lo necesario que es que tenga efectivos de sobra y todo el año operativos y entrenando y realizando labores de prevención en invierno. Una vez más fue el consejero Antonio Sanz el que trabajó a destajo dando ejemplo y coordinando con eficacia. Mientras su compañero Miguel Tellado desde Madrid daba vergüenza ajena y de la otra, intentando politizar el asunto o echar mierdas. El PP gobierna los municipios afectados y la Diputación de Almería y la Junta, pero el Gobierno, que envió medios a primerísima hora, tiene la culpa. Una rastrera actitud en el peor momento de dolor con los muertos calientes. La probada efectividad de Sanz, el man de las emergencias, el hombre que nunca duerme, hace ver lo innecesario y ortopédico que resulta que tenga, también, que gestionar, nada menos, que la Sanidad: debería tener departamento propio. La Sanidad no es Patrimonio, Deportes o Industria como para que el consejero de turno se ocupe de ella en sus ratos libres.

Sería de agradecer que la «continuidad» de la que habla el presidente de la Junta y todos los medios (con la paradoja de la radical novedad de tener dentro a Vox, condicionando la acción política) sea tal en cuanto a los proyectos en la provincia. El Metro por ejemplo, que va por su lado y sus plazos y no se verá afectado. O el Tercer Hospital, que a este paso será el cuarto.

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En cuanto al PSOE malagueño, comité provincial el viernes pasado. Turnos de intervención de dos minutos, fijación para septiembre del comienzo del proceso para designar o elegir candidatos a las alcaldías. Josele Aguilar, secretario provincial, dijo que ha de escogerse a los mejores, pero no desveló si él se considera tal o si la perdiz en estas va a perder la conciencia con tanto mareo. Francisco de la Torre por su parte, podría hacer algún anuncio pronto. Feijóo ha convocado en Galicia una queimada con los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades de toda España en fechas próximas. Atentos.