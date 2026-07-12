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Arte de Cozina de Charo Carmona: la mejor casa de comidas de España está en Antequera

Con un par de días de diferencia, Arte de Cozina de Charo Carmona consigue en Madrid y Vitoria sendos reconocimientos al mejor restaurante de cocina tradicional de España. Esta es la historia de una gran aventura gastronómica con sabor a tradición.

La antequerana Charo Carmona, esta semana en su premiado restaurante Arte de Cozina.

La antequerana Charo Carmona, esta semana en su premiado restaurante Arte de Cozina. / A.V.

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El cliente, un antequerano octogenario que había emigrado de pequeño a Barcelona, acudió a Arte de Cozina acompañado por sus hijos y nietos, y le preguntó a Charo Carmona: «Mire, me han dicho que aquí hay maimones. ¿Cómo los maimones que me hacía mi abuela?».

Y Charo le contestó: «Yo hago los que hacía mi madre, no sé si coincidirán». Al poco de probar esta sopa de ajo tradicional, el hombre «empezó a llorar y se tomó dos platos de maimones: comentó que hacía 50 o 60 años que no los tomaba».

La cocinera antequerana Charo Carmona, en el patio de Arte de Cozina.

La cocinera antequerana Charo Carmona, en el patio de Arte de Cozina. / Laima Drukneryté

En otra ocasión, un actor de Hollywood de fama internacional apareció con su familia. Charo Carmona les atendió, «como unos clientes más». En total, se presentaron a comer cuatro días seguidos.

Son dos pinceladas de Arte de Cozina, un restaurante de Antequera (calle Calzada, 27) que este 2026 ha sido considerado el mejor de España en su ramo, la cocina tradicional, en sendos eventos separados por un par de días de diferencia, a finales de junio. Así, en Madrid quedó primero en la categoría Casas de Comidas de los ‘Cien mejores restaurantes por menos de 100 euros’; y en Vitoria, en la segunda edición de ‘Top Tradition Restaurants’, compartió el primer puesto con otros cuatro restaurantes de fuera de Andalucía.

Arte de Cozina de Charo Carmona ha sido doblemente premiado, la misma semana, como mejor restaurante de cocina tradicional de España.

Arte de Cozina de Charo Carmona ha sido doblemente premiado, la misma semana, como mejor restaurante de cocina tradicional de España. / Fernando Rueda/Top Tradition 2026

Estos dos galardones nacionales premian una carrera ‘atípica’, porque, aunque Charo Carmona se crio desde pequeña en el mundo de la alimentación -«mi madre tenía una tienda de barrio en casa, en calle Parral; y mi padre un puesto en el mercado», recuerda-, tras la etapa del colegio y el instituto, trabajó 25 años como comercial en una empresa que ofrecía «las prendas del ajuar más especiales».

Pero, como explica, ya con sus dos hijos, Fran y Luis, en el mundo, los ajuares de boda habían pasado de moda. En esa coyuntura, por una amiga se enteró de que la dueña del hostal bar Madrona de Antequera se jubilaba. El establecimiento ocupaba un tercio aproximado del actual Arte de Cozina.

Charo Carmona, en Arte de Cozina, sigue trabajando como el primer a este gran proyecto de recuperación de la cocina tradicional de la comarca.

Charo Carmona, en Arte de Cozina, sigue trabajando como el primer día en este gran proyecto de recuperación de la cocina tradicional de la comarca. / Laima Drukneryte

"Las recetas que hacía en mi casa, multiplicadas por 40"

«Le vi color, había cancha para trabajar, que es lo que yo quería», recuerda. Al final, se hizo con el negocio en 1996.

Desde el principio, se centró en la cocina tradicional de la comarca. Como explica, «yo siempre he cocinado en casa; mis recetas son las que hacía en mi casa, multiplicadas por 40», y siguiendo las enseñanzas de su madre y de su suegra, «que era una cocinera extraordinaria».

Pese a las dificultades, confiesa que le encantó su nuevo trabajo. «Era un reto diario», remarca.

El restaurante y hotel ‘Arte de Cozina’, en calle Calzada, 27 (Antequera) ocupa la zona de servicio y carruajes del antiguo palacio del barón de Sabasona, del siglo XVIII.

El restaurante y hotel ‘Arte de Cozina’, en calle Calzada, 27 (Antequera) ocupa la zona de servicio y carruajes del antiguo palacio del barón de Sabasona, del siglo XVIII. / Fernando Rueda

Hacia 2002-2003, compra ya todo el edificio actual -la parte de servicios y carruajes del antiguo palacio del barón de Sabasona, del siglo XVIII- y, poco después, le pone el nombre de Coso San Francisco. Además, en noviembre de 2010 inauguró la nueva etapa del bar del establecimiento, Coso de Tapas.

Nace Gastroarte

Para la ocasión, 20 cocineros, amigos del profesor e historiador Fernando Rueda, acudieron cada uno con una tapa en cantidad suficiente para 50 comensales, que costeaban de su bolsillo. Fue el germen del grupo Gastroarte, la asociación sin ánimo de lucro de premiados y reconocidos cocineros andaluces, que comanda este investigador malagueño.

Inauguración en 2010 de Coso de Tapas, el bar de Charo Carmona, con el alcalde de Antequera, compañeros cocineros y el profesor Fernando Rueda. El acto fue el germen del grupo Gastroarte.

Inauguración en 2010 de Coso de Tapas, el bar de Charo Carmona; con el alcalde de Antequera, compañeros cocineros y el profesor Fernando Rueda. El acto fue el germen del grupo Gastroarte. / Archivo Gastroarte

Arte de Cozina, un nombre ligado al Siglo de Oro

Y aunque la cocina de Charo Carmona fue siempre la misma, en 2012 el Coso San Francisco pasó a llamarse Arte de Cozina -y Arte de Tapas el bar-, por un motivo bastante curioso: abrió otro restaurante ‘Coso’ muy cerca de este palacio del XVIII, y hubo que diferenciarse.

El nombre, ‘Arte de Cozina’, es un homenaje a célebres manuales españoles de cocina que llevaron ese título, como el célebre de 1611 de Francisco Martínez Montiño.

Foto de familia de los compañeros de Gastroarte con Charo Carmona, el pasado marzo, con motivo del 30 aniversario de Arte de Cozina.

Foto de familia de los compañeros de Gastroarte con Charo Carmona, el pasado marzo, con motivo del 30 aniversario de su establecimiento.. / Laima Drukneryté

Como curiosidad, precisamente uno de los platos del restaurante es la perdiz en caldogazpacho, que aparece en ese libro de 1611, una receta popular antequerana.

Perdiz en caldo-gapazcho, una receta popular antequerana que ya aparece en el libro 'Arte de Cozina' de 1611.

Perdiz en caldo-gapazcho, una receta popular antequerana que ya aparece en el libro 'Arte de Cozina' de 1611. / Fernando Rueda

Tiene además la carta de este galardonado restaurante un indicativo especial para el caudal de platos que Charo Carmona ha recuperado. Entre ellos, la mencionada perdiz en caldogazpacho; el guisillo de San José o ‘papaviejos’, un guiso pobre que se tomaba en Navidad; el 'tarator' o gazpacho sefardí y, siguiendo con la recuperación de recetas históricas, una que aparece en El Quijote: la ‘olla podrida’; en realidad, ‘poderosa’, por el poder económico que conllevaba llenar la olla con tantos tipos de carne.

Porra de naranja, que sustituía en invierno a la de tomate. Uno de los platos tradicionales más demandados en Arte de Cozina.

Porra de naranja, que sustituía en invierno a la de tomate. Uno de los platos tradicionales más demandados en Arte de Cozina. / Fernando Rueda

Y también recuperó porras olvidadas y hoy, gracias a ella, presentes en muchos restaurantes, como la de naranja, que se tomaba en invierno, cuando no había tomate y había que dar sabor.

Y todos estos platos, acompañados de unas fichas que se entregan al cliente con su historia, ingredientes y modo de elaboración, extraídas de los libros de cocina tradicional malagueña de Fernando Rueda.

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Cada plato viene acompañado de una ficha con la historia, ingredientes y modo de elaboración.

Cada plato viene acompañado de una ficha con la historia, ingredientes y modo de elaboración. / A.V.

«La gente me decía, ¿cómo vas a vender un potaje o una pelona de lomo en un restaurante?», recuerda esta cocinera, que trabaja con los mejores productos de su tierra. El tiempo le ha dado la razón. En pocos días, dos premios nacionales por el buen arte de la cocina popular de Charo Carmona.

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