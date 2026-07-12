El detenido de 56 años por el doble crimen de Mijas pasa a disposición judicial

El detenido, de 56 años, como presunto autor del doble crimen de Mijas ocurrido el pasado miércoles, cometido contra su pareja, de 61 años, y la hija de esta, de 31, ha pasado este domingo a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

El Ministerio de Igualdad confirmó este viernes que se trataba de un nuevo crimen machista, en el que fueron apuñaladas, y así el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista ascendió a 28 y a 1.369 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La cuenta oficial de X de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género realizó una publicación sobre el suceso. La cuenta oficial del Ministerio de Igualdad en la misma plataforma reposteó la publicación.

La Guardia civil registró el domicilio del arrestado

La Guardia Civil registró este jueves durante varias horas en Málaga el domicilio del arrestado, al que se le considera también presunto autor de un robo con violencia y contra el que no existían denuncias previas por violencia de género.

Tras asestar las puñaladas, el presunto autor supuestamente prendió fuego a la vivienda, tras lo que los cuerpos sin vida fueron hallados después de la extinción del incendio.

Los agentes efectuaron una inspección ocular del inmueble del detenido para recabar posibles pruebas, entre ellas, el arma blanca utilizada en los crímenes, así como la ropa que pudo llevar el día de los hechos.

Ninguna de las dos mujeres fallecidas figuraban en el sistema VioGen por violencia de género.

Los cuerpos fueron hallados sobre a las 2.15 horas de la madrugada, cuando varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia de que salían llamas y humo de una vivienda situada en la calle Tulipán, en Las Lagunas de Mijas. Durante las labores de extinción, los bomberos localizaron los cadáveres de María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, vecinas de toda la vida y muy conocidas en esta zona de Mijas, presentando ambas numerosas lesiones de arma blanca.