La huelga de Renfe de este miércoles cancelará 328 trenes: el Cercanías de Málaga mantendrá el 50% de los trayectos

Continuando con la primera jornada que tuvo lugar el 29 de junio, el Sindicato Ferroviario convoca este miércoles, 15 de julio, la segunda jornada de huelga de 24 horas en Renfe.

El motivo de la huelga se basa, como indica el sindicato, en el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores, que entonces permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe, además del "abandono premeditado" del servicio de Mercancías por su pretensión de "regalarlo" a la empresa Medway, filial de la compañía suizo-italiana MSC.

Tras la primera jornada de huelga el pasado 29 de junio, el Sindicato Ferroviario denunció que Renfe había "actuado de manera ilegal para impedir el libre ejercicio" de huelga y anunció que llevarían a los tribunales estas "irregularidades", en amparo del derecho fundamental a la huelga de las personas trabajadoras y del sindicato.

Servicios mínimos similares a la primera huelga

En base a la resolución de servicios mínimos decretada por el Ministerio para este miércoles, de los 343 trenes de alta velocidad y larga distancia programados, podrían verse afectados 94, mientras que de los 650 operados en media distancia, se cancelarán un total de 234. De este modo, entre los de alta velocidad y larga distancia y los de media, se suspenderán un total de 328.

Sin embargo, cabe recordar que la primera jornada de huelga del pasado lunes, 29 de junio, transcurrió finalmente con normalidad. Por ello, el sindicato lamentó un seguimiento "reducido" por parte de la plantilla, de un 0% en el turno de noche y de un 1,59% en el turno de la mañana. Desde Renfe, informaron que se prestaron el 100% de los servicios, tanto los mínimos como el resto.

En cualquier caso, los servicios mínimos serán del 73 % de los trenes de alta velocidad, el mismo porcentaje que en la jornada de parón convocada en junio, y un 66 % de los trenes de media distancia, un punto más que en aquella ocasión.

De este modo, circularán en servicios mínimos al menos 249 trenes de alta velocidad y larga distancia y 426 de media distancia.

Los servicios mínimos en el caso de los cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza se establecen en el 75% en las horas punta y en el 50% el resto de horarios, el mismo porcentaje que en la primera jornada de parón.