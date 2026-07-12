Málaga abre esta noche el plazo para optar a 377 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad: fechas de la convocatoria, precios del alquiler y requisitos

Málaga continúa enfrentándose al reto de la vivienda. El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado la apertura en la noche de este domingo del plazo para participar en la convocatoria para la selección de las personas adjudicatarias de 377 viviendas protegidas en alquiler en régimen general en las parcelas R11 y R12 del sector Universidad.

El plazo para ambas convocatorias permanecerá abierto desde la madrugada del lunes, 13 de julio, hasta el viernes 31 de julio. Las personas interesadas en participar podrán presentar una sola solicitud por unidad familiar para cada una de las dos convocatorias en la página web del Instituto Municipal de la Vivienda, según ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Las viviendas, con piscina, garaje y trastero, tienen 1, 2 y 3 dormitorios y el alquiler oscila entre los 446 y los 624 euros más gastos.

Cabe recordar que estas promociones se construyen en dos de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de 4 suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero.

La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en 5 promociones, 3 de ellas en construcción y dos ya finalizadas.

Dos promociones con 377 viviendas en total

Las 377 viviendas protegidas se construyen en dos promociones: en la parcela R11 y en la R12. La inscripción para participar en ambos sorteos se hará de forma independiente.

Así, la promoción que se construye en la parcela R11 consta de 175 viviendas, de las que 136 son de 2 dormitorios (7 de ellas adaptadas) y 39 de 3 dormitorios. Las rentas oscilan entre los 495 y los 624 euros. A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero.

Por su parte, la promoción que se construye en la parcela R12 consta de 202 viviendas, de las que 186 son de 2 dormitorios (8 de ellas adaptadas) y 16 de 1 dormitorio (1 para personas en situación de dependencia). Las rentas oscilan entre los 446,28 euros y los 511,55 euros. A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero.

Los requisitos para participar en la convocatoria de la R11 se pueden consultar en: https://imv.malaga.eu/es/novedades/CONVOCATORIA-PARA-ACCEDER-A-175- VIVIENDAS-PROTEGIDAS-EN-ALQUILER-PROMOCION-R11-PROMOVIDAS-PORLAGOOM-LIVING-DISTRITO-UNIVERSIDAD/

Los requisitos para participar en la convocatoria de la R12 se pueden consultar en: https://imv.malaga.eu/es/novedades/CONVOCATORIA-PARA-ACCEDER-A-202- VIVIENDAS-PROTEGIDAS-EN-ALQUILER-PROMOCION-R12-PROMOVIDAS-PORLAGOOM-LIVING-DISTRITO-UNIVERSIDAD/