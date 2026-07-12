Con Málaga reclama un plan de emergencia por calor con transporte y piscinas gratuitos

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado un plan de emergencia por calor que incluya transporte público gratuito, apertura sin coste de las piscinas en instalaciones deportivas municipales y una red de refugios climáticos reales y accesibles en todos los barrios.

Morillas ha lamentado en un comunicado remitido por el grupo que Málaga "solo disponga de 93 refugios climáticos, que además, están distribuidos de manera desigual por los barrios y diseñados de manera absolutamente chapucera. Esto es negacionismo aplicado al modelo de ciudad en el que hay mucho marketing verde y poca política real".

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Por último, Morillas ha incidido en que "el calor también va por barrios. El plan de emergencia por calor que el Ayuntamiento de Málaga debiera de poner en marcha, debe de incluir transporte público gratuito, apertura gratuita de las piscinas que se encuentran en instalaciones deportivas municipales, ya sean estas de gestión pública o privada".