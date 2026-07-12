Mosquitos, cucarachas y hormigas, las plagas de este verano en España

El verano de 2026 en España se presenta con un claro protagonista: los artrópodos. Este grupo, que engloba insectos como mosquitos, cucarachas, avispas y hormigas, experimentará un importante aumento en su población, según advierten desde el sector de control de plagas.

Mosquito tigre. | L.O

Si el verano pasado los mosquitos ya dieron problemas, en 2026 volverán a ser protagonistas tras la explosión de estos insectos después de las intensas lluvias y danas registradas desde noviembre hasta mediados de año, con especial atención al mosquito tigre (Aedes albopictus), que ya se ha asentado en gran parte del litoral mediterráneo. Juan J. Zamudio García, supervisor de servicios en RapiPlaga, perito judicial y experto en control de chinches y plagas, advierte de que este verano se está notando especialmente la presencia de mosquitos. «Estamos viendo que este verano se está sufriendo bastante el tema de los mosquitos, algo que ya se preveía por la temporada de lluvias», explica.

Estos mosquitos no solo resultan molestos por sus picaduras, sino que también son vectores potenciales de enfermedades como el dengue o el virus del Nilo Occidental. Respecto a las especies más habituales, Zamudio señala que «el mosquito común, Culex pipiens, es el que más presencia tiene, aunque hay zonas en las que existen grandes diferencias entre poblaciones de distintas especies». Además, precisa que la incidencia varía según el territorio: «Depende de la zona, pero este año han tenido unas condiciones ideales para reproducirse».

Cucarachas 'mutantes'

A las cucarachas comunes se suman también las conocidas como ‘cucarachas mutantes’, especialmente en ciudades como Málaga, donde ya han protagonizado titulares en veranos anteriores. Y es que estos ejemplares cada año son más resistentes a los químicos, tal y como explican desde RapiPlaga.

En el caso de las cucarachas, Zamudio señala que el problema se agrava por la resistencia de estos insectos y por las restricciones en el uso de determinados productos. «Las cucarachas son cada vez más resistentes a los químicos y, además, desde Europa se están poniendo cada vez más restricciones a su uso, limitando o prohibiendo materias activas que funcionan bien», indica. En este sentido, añade que «casi todos los fabricantes están sufriendo la pérdida de registros en muchos productos».

Actualmente en España conviven al menos siete especies de cucarachas que desarrollan su vida cerca del ser humano. La más representativa es la Periplaneta americana, conocida como la cucaracha de alcantarilla, que además tiene capacidad de volar.

Avispas

Las avispas también figuran entre los artrópodos que preocupan a los expertos. Sobre ellas, Zamudio apunta a una tendencia al alza. «La tendencia es que el problema empeore año a año», afirma. En concreto, se refiere a la avispa oriental: «La Orientalis tiene una tasa de reproducción enorme». Sobre la velutina, pide cautela: «Hay que ver cómo evoluciona. El año pasado ya se retiraron algunos nidos puntuales, pero está por ver cómo se adapta a nuestro clima y a la competencia de recursos por parte de la Orientalis y de las avispas autóctonas». Pese a ello, precisa que por ahora la situación con las avispas no está en su punto más crítico. «Aún la cosa está tranquila; los nidos siguen siendo diminutos por el momento», señala.

Otra nueva plaga es la de las hormigas. En Málaga preocupa especialmente la Wasmannia auropunctata, conocida como hormiga de fuego pequeña. «Tenemos en el caldero un problemón con la Wasmannia auropunctata. Está catalogada como una de las 100 especies invasoras más peligrosas», advierte Zamudio.

Según explica, «Marbella, en la zona de Camino de los Pescadores, es la zona cero, y en Mijas hay otro foco». El experto detalla que se trata de «una hormiga diminuta, pero con una picadura que, dependiendo de la persona, puede ser entre molesta y peligrosa». Además, subraya su dificultad de control: «Es muy persistente y forma macrocolonias que hacen muy difícil, si no imposible, su control»