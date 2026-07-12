Amando hasta el extremo: el musical original producido por jóvenes de la Diócesis de Málaga

Muchos piensan que la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud el pasado 2023 en Lisboa fue un impulso para la juventud en la Iglesia Católica. Desde entonces, parece estar mucho más presente. Durante aquella vigilia el Papa Francisco no dejaba de decirle a los jóvenes que no debían tener miedo. Seguramente, esas palabras resonaron algo más de lo normal en la cabeza de una joven de la parroquia malagueña de Santa María de la Amargura, que se lanzaron a la aventura de crear un musical desde cero.

Un campamento llevado a los escenarios

Lucía Martín empezó a escribir un musical como medio para sentirse un instrumento útil. De hecho, las páginas de su documento de Word avanzaban, pero el fin principal no era que las leyese alguien, sino que sirvieran como prueba de que la joven hispano-argentina tenía algo que contar.

Después del duro trabajo que supone asistir a los campamentos de verano organizados por Acción Católica General, las palabras terminaron por germinar en un proyecto llamado ‘Amando hasta el extremo’, donde junto a otros jóvenes de la diócesis ha comenzado a producir la respuesta a aquella llamada con el lenguaje que mejor conocen: el amor por la música.

Entre las caras visibles de ‘Amando hasta el extremo’ hay otros cuatro nombres que suenan a entrega y que además de darle vida a los personajes, también trabajan entre bambalinas: Amanda y Pablo de Oña, Andrea Caro y Ana González. Ellos, también desde la parroquia de Santa María de la Amargura, coordinan con ilusión el timón de este sueño hecho realidad.

Los domingos, cuando los salones de la parroquia se convierten en local de ensayo, no se distinguen muy bien los límites entre oración y creación. Allí, entre acordes de guitarra y piano, voces que calientan y diálogos que se repasan una y otra vez, el cansancio de la semana se transforma en energía nueva. Andrea Caro aseguraba, con una amplia sonrisa en la cara que no hay mejor manera de terminar la semana. Y es que para ellos, el musical no es una obligación: es un refugio y un espejo de lo que sienten cada año al volver de una semana de campamento.

Un proyecto que une generaciones

No hay que caer en el error de pensar que solo los jóvenes forman parte de este elenco. Personas pertenecientes al sector de adultos de ACG también encuentran un hueco en sus ajetreadas vidas para trabajar codo con codo, y de esta manera, transformar una idea nacida entre amigos en una producción que, sin perder su sencillez, respira la pasión y el rigor de los grandes escenarios. El resultado, fruto de meses de trabajo voluntario, creatividad y oración compartida, es un testimonio de cómo la fe puede inspirar proyectos culturales contemporáneos, hechos con autenticidad y compromiso.

El espíritu universitario recorre el proyecto de principio a fin. Entre los integrantes hay estudiantes de educación, teatro, ingeniería, biología, economía y comunicación, entre muchos otros, además de contar con algún profesor de la Universidad de Málaga entre el elenco. Pese a que sus vocaciones sean tan diferentes, todos se mantienen unidos por el amor hacia la música y un mismo deseo de ofrecer algo diferente: un musical que hable desde la luz, que invite a la reflexión y que muestre que la fe, aunque en ocasiones se sienta lejos hasta casi desaparecer, también puede tener rostro joven, alegre y creativo.

Más que un musical, una forma de vivir la fe

Creativo. Justo ese parece ser el adjetivo que mejor define a quienes están detrás de la producción. Todo lo que ocurrirá sobre el escenario es un producto original. El libreto, las composiciones musicales y la puesta en escena han nacido desde cero gracias al trabajo de los propios jóvenes. Esto hace que ‘Amando hasta el extremo’ sea aún más especial, por su identidad propia construida a base de experiencias reales.

Que la fecha de estreno aparezca en los carteles es algo que ocurrirá más pronto que tarde, y el entusiasmo que se percibe en el ambiente es una prueba fehaciente de ello. ‘Amando hasta el Extremo' es un oasis en medio del ritmo frenético de los estudios y el trabajo, un lugar donde se canta, se reza y se sueña con un estreno en el que el arte y la espiritualidad se den la mano.

Precisamente esa es la primera lección que este musical regala incluso antes de abrir el telón: que la fe, cuando se vive en comunidad, sigue siendo capaz de mover montañas, o al menos, de levantar un musical que promete abrazar y comprender a todo el que ocupe una butaca en el teatro. ‘Amando hasta el extremo’ aún está en el horno, cocinándose poco a poco y con mucho cariño. Mientras tanto, ese olor a creación se extiende por los rincones de cada ensayo es la prueba clave de que lo que mejor saben hacer estos jóvenes es amar hasta el extremo.