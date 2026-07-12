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Nace el Instituto Andaluz del Sticker, el canal de WhatsApp que quiere reunir el humor de toda Andalucía

Creado por el actor y creador de contenido Adrián Pino, el proyecto reúne 29.000 seguidores en dos días y fija como objetivo competir con el canal de stickers de Canarias, precursor de esta iniciativa

Diversos elementos de la cultura popular andaluza forman parte de estos nuevos stickers.

Diversos elementos de la cultura popular andaluza forman parte de estos nuevos stickers. / L. O.

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Inés Figueroa

Expresiones populares, personajes del humor andaluz y escenas cotidianas tienen desde esta semana un espacio propio en WhatsApp. El Instituto Andaluz del Sticker (IAS), como se ha denominado al proyecto, nace con la intención de recopilar y difundir estos contenidos en formato digital mediante un canal abierto a la participación de los usuarios.

El proyecto ha alcanzado cerca de 29.000 seguidores apenas dos días después de su lanzamiento. El crecimiento del canal lo sitúa entre las comunidades que más usuarios han sumado recientemente en WhatsApp.

El IAS recopila stickers inspirados en expresiones, personajes y situaciones vinculadas con la cultura andaluza. Entre las primeras publicaciones aparecen frases como «Aro, aro, aro» y referencias al humor de Chiquito de la Calzada, con expresiones como «Un pecador de la pradera».

Logo del IAS.

Logo del IAS. / L. O.

Stickers Canarias dio el primer paso

La iniciativa toma como referencia el canal de Stickers Canarias, precursor de este tipo de proyectos. Sus responsables pretenden desarrollar una propuesta adaptada a Andalucía e incorporar contenidos representativos de las ocho provincias.

Para ello, el IAS ha comenzado a organizar una red de colaboradores repartidos por toda la comunidad autónoma. El objetivo es ampliar el catálogo con aportaciones procedentes de cada provincia y reflejar la diversidad de expresiones, personajes y referencias culturales andaluzas.

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En apenas dos días de funcionamiento, el proyecto ha conseguido reunir a miles de usuarios en torno a una propuesta que busca conservar y difundir el humor andaluz a través de los stickers, convirtiendo expresiones y personajes populares en un nuevo formato de comunicación digital.

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