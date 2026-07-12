El PSOE afea a De la Torre el "abandono" de La Malagueta y le insta a atender las "demandas" vecinales

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado este domingo la situación de "abandono" que, en su opinión, sufre la barriada de La Malagueta, y ha exigido al equipo de gobierno local y, en concreto, al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), que "escuche las reiteradas demandas de los vecinos y vecinas para dotar a la zona de los equipamientos públicos, de salud y sociales prometidos desde hace tres legislaturas".

Así lo ha expresado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mariano Ruiz Araujo, junto a la viceportavoz del PSOE, Carmen Martín, y un nutrido grupo de residentes que han dado cuenta de sus demandas al grupo del PSOE, según ha informado este domingo el partido en una nota.

Ruiz Araujo ha señalado la "paradoja" de que "uno de los barrios más emblemáticos de la capital sufra tal nivel de desatención". "Hay pocos barrios en la ciudad de Málaga que se puedan identificar con ella más que La Malagueta. Y, sin embargo, a pesar de estar en pleno centro, adolece de importantes carencias", ha señalado el portavoz socialista.

El representante del PSOE ha lamentado así que falten "infraestructuras públicas como una biblioteca, un centro de participación ciudadana, además de un centro de salud".

Por eso, el líder de la oposición en el consistorio ha pedido al alcalde que "cuide su propio barrio". "Debería ser la joya de la corona de la ciudad de Málaga. Paco de la Torre debe escuchar a sus propios vecinos y cuidar este barrio como se merece", ha enfatizado el portavoz.

Reivindicaciones vecinales

Por su parte, la viceportavoz socialista y responsable en el PSOE del distrito Centro, Carmen Martín, ha reafirmado el "compromiso" de su formación con las reivindicaciones vecinales.

"Desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a parar hasta que sea una realidad el centro ciudadano que le prometió a los vecinos desde hace ya varias legislaturas, y tampoco vamos a ceder con la creación del centro de salud en el Hospital Noble", ha advertido.

Martín ha remarcado al regidor que tiene un "compromiso firme" con la ciudad, y que "las excusas sobre competencias de la administración local y la regional ya no son válidas". "Ahora no debería tener ningún problema, puesto que gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía. El edificio está hecho, lo que hay que tener es voluntad de hacer las cosas", ha agregado en esa línea.

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Vecinos La Malagueta, María Ángeles Ramírez, ha detallado las "graves deficiencias" del barrio, según han apuntado desde el PSOE, como "equipamientos cero, un déficit importante en temas de limpieza y seguridad, y la falta de arreglo del paseo marítimo desde el año 99".

Ramírez ha denunciado que, siendo La Malagueta "el barrio que paga el IBI más caro de Málaga, no tiene la prestación ni los servicios municipales que debiera".

La representante vecinal ha incidido en los "problemas de convivencia" derivados de los "alquileres imposibles" y "la masificación de turismo vacacional", además de la "nula oferta de espacios de reunión para los residentes".

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Ramírez, además, ha subrayado que "el alcalde vive en este barrio, pero no convive". "Viviendo de espaldas a los problemas, no tiene que solucionarlos. A pesar de las cartas que le he enviado, de los mensajes y de las iniciativas que se han debatido en el Pleno, De la Torre es ajeno a lo que este barrio necesita", ha añadido la representante vecinal.