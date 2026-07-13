Transporte
Adif reabrirá la segunda vía de alta velocidad en Álora el 17 de julio y aumentará la frecuencia de los trenes
La normalización del servicio ferroviario vuelve tras tres meses de parón y al terminar las obras de mejora en las vías dañadas por las lluvias
Parece que la odisea ferroviaria entre Málaga y Madrid está a punto de terminar. Adif ha anunciado oficialmente que la circulación por la segunda vía de alta velocidad a su paso por Álora se recuperará este 17 de julio.
Una actuación que permitirá mejorar la capacidad, aumentar la frecuencia de los trenes y la fiabilidad de la conexión ferroviaria con Málaga tras los graves daños provocados por las intensas lluvias de febrero.
La infraestructura quedó seriamente afectada por el temporal y, aunque el pasado 30 de abril se restableció el tráfico por una de las vías, Adif ha continuado los trabajos para devolver a la normalidad la circulación por ambas.
Esta noticia llega tras toda una pesadilla ferroviaria que comenzó con el accidente de Adamuz. Cuatro meses después de aquel fatídico y trágico accidente, la alta velocidad volvió a conectar Málaga y Madrid de manera directa y sin escala en Antequera. Eso sí, el viaje se realizaría con restricciones: el AVE funcionaría solo por una vía en vez de dos.
La razón fue el colapso del muro de contención en la zona de Álora, provocado por las fuertes lluvias que tuvieron lugar entre febrero y marzo en la provincia.
Como consecuencia, los tiempos de viaje se alargaron desde las dos horas y media o tres horas que solían durar hasta alcanzar casi las cuatro horas. Ahora, tres meses después y tras una reparación total, la circulación está a punto de recuperar la normalidad.
Los trabajos para recuperar la segunda vía en Álora
Las labores han estado marcadas por su elevada complejidad debido a la necesidad de estabilizar el talud situado junto a la vía con maquinaria pesada, las dificultades de acceso al terreno y las precipitaciones acumuladas entre el 9 de febrero y el 14 de abril.
Además, durante la intervención se detectó que los daños en las instalaciones de electrificación, la línea aérea de contacto y los sistemas de seguridad ferroviaria eran superiores a los previstos inicialmente, lo que obligó a ampliar el alcance de las obras.
Con la segunda vía ya completamente instalada, los equipos de Adif ultiman los trabajos en las instalaciones de electrificación y seguridad, así como en el drenaje del muro de contención, con el objetivo de recuperar la circulación el 17 de julio y reforzar el servicio de alta velocidad entre Álora y Málaga.
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