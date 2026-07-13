Aprender jugando en verano en Málaga: así funciona el refuerzo escolar para 4.554 alumnos

«Enseñamos las ecuaciones, pero no parecen ecuaciones». Esta frase de una docente de Málaga resume el espíritu del Programa de Refuerzo Estival en Andalucía, una iniciativa que transforma las aulas durante el mes de julio en espacios donde aprender no es sinónimo de hacer deberes. A través de juegos, talleres y actividades deportivas, los estudiantes repasan Matemáticas, Lengua e Inglés casi sin darse cuenta, mientras mantienen unas rutinas educativas durante las vacaciones.

Este verano, un total de 4.554 alumnos de Primaria y de 1º y 2º de ESO de la provincia de Málaga participan en el programa, la cifra más alta desde su puesta en marcha en 2019. La iniciativa se desarrolla en 58 centros educativos y cuenta con la implicación de 388 docentes, que trabajan con grupos reducidos para atender las necesidades de cada estudiante.

El delegado Miguel Briones ha presentado el Programa de Refuerzo Estival este curso en el CEIP Jábega de Málaga. / La Opinión

Desde dentro, los profesores destacan que el proyecto va mucho más allá del refuerzo académico. La convivencia diaria permite estrechar la relación con los alumnos, conocer mejor sus dificultades y plantear propuestas de mejora para el curso siguiente.

Al mismo tiempo, ofrece un servicio positivo para los barrios y ayuda a las familias a conciliar, al garantizar que los niños permanezcan durante las mañanas en un entorno educativo, seguro y organizado.

Así funciona el refuerzo escolar de verano en el IES Cánovas del Castillo de Málaga

La profesora Mónica Tejerina Fernández, del IES Cánovas del Castillo de Málaga, explica cómo es en la práctica este programa: «Los niños no vienen como si fueran al cole, lo ven como un lugar para hacer amigos, aprender un poquito de Matemáticas, Lengua e Inglés , hacer deporte y jugar», detalla .

En el Programa de Refuerzo Estival, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, se mezclan alumnos que han suspendido alguna materia y otros que no, pero al ser un estudio lúdico a todos les gusta y les viene bien.

«No damos una clase de Matemáticas al uso, como durante el curso, sino que por ejemplo las fracciones las damos jugando al dominó», cuenta Mónica.

En el IES Cánovas del Castillo de Málaga este programa se imparte con juegos como este para aprender Matemáticas. / La Opinión

Esta docente de Física y Química, aunque en este programa da Matemáticas, y que es jefa de Estudios adjunta en el Cánovas, propuso el verano pasado sumarse al proyecto porque también le parece un servicio muy importante para el barrio.

Así también lo resaltó el delegado de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, al presentar la edición de este verano y destacar su doble finalidad.

«La primera y más importante es que el alumnado alcance el éxito escolar con una alternativa pública y gratuita y, por otro lado, ayudar a las familias andaluzas a conciliar», subrayó.

El programa está dirigido a estudiantes de Primaria y 1º y 2º de la ESO escolarizado en centros públicos o sostenidos con fondos públicos que tengan dificultades para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso.

Además, busca que adquieran hábitos de organización y trabajo y técnicas de estudio. Y para ello los contenidos curriculares que se imparten se entremezclan con actividades deportivas y que promueven hábitos saludables.

El programa ya lleva ocho ediciones y en total han participado más de 74.000 alumnos y alumnas en toda Andalucía.

El CEIP Ramón del Valle Inclán de Málaga es uno de los centros que participa en este Programa de Refuerzo Estival. En la edición de 2025 acogió la presentación. / La Opinión

Este verano, en Málaga hay 862 alumnos más que en la anterior. Un dato que se hace evidente en el IES Cánovas del Castillo, donde el primer año hubo un grupo de refuerzo y este se ha pasado a dos.

En total, en este instituto son cerca de una veintena de alumnos distribuidos en dos grupos -uno de 1º y otro de 2º de ESO- y no sólo son del Cánovas sino que hay estudiantes procedentes de otros centros como Cerrado de Calderón o San Estanislao. El programa establece que los grupos tienen que tener un mínimo de cinco alumnos y un máximo de 15.

Aprender Matemáticas, Lengua e Inglés mediante juegos

De 9.00 a 14.00 horas, este alumnado realiza actividades de las tres materias -Lengua, Matemáticas e Inglés, pero siempre de una forma lúdica y sin deberes para casa.

«En mis clases de Matemáticas resolvemos enigmas, hacemos sudokus, sopas de letras numéricas o tangram matemáticos», detalla la profesora. Además, realizan deporte y tienen media hora de recreo y otra media se reúnen en asamblea para hablar, conocerse más y compartir sus sensaciones.

Los docentes utilizan recursos como puzles para motivar a los alumnos que participan en este programa de refuerzo en el IES Cánovas del Castillo de Málaga. / La Opinión

Para desarrollar el programa, los centros cuentan con una guía con orientaciones sobre metodologías activas e innovadoras y juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo.

Alumnos más motivados y cercanos a sus profesores

«Los niños están mucho más motivados, conocen más a los profesores y al curso siguiente tienen más seguridad, más confianza», comenta Mónica Tejerina sobre los efectos que este programa de la Junta tiene en los niños.

Para los docentes es muy «gratificante» impartirlo «porque los niños son muy receptivos», añade.

La relación de cercanía que se establece con ellos, el poder conocer sus carencias y hacer propuestas de mejora para el curso siguiente son los principales beneficios que apunta esta docente.

La actividad física es una parte muy importante del Programa de Refuerzo Estival de la Junta de Andalucía. / La Opinión

A la hora de impartir el Programa de Refuerzo Escolar tienen prioridad los profesores del propio centro, pero también hay de otros.

En el caso del IES Cánovas del Castillo, este curso están tres docentes de este instituto y uno de fuera. Sin embargo, para la segunda quincena de julio contarán con más profesores de otros centros que ya estuvieron el año anterior.

Mónica Tejerina también destaca que los centros educativos deben contar con las condiciones necesarias para poder impartir este programa en verano con las altas temperaturas actuales: "Nosotros nos hemos metido porque hemos climatizado algunas aulas. Necesitamos contar con la infraestructura y que los niños se comporten bien porque estamos en el edificio donde trabaja el equipo directivo".

«Sembramos ahora y luego recogemos durante el curso»

«Hacemos un servicio para las familias pero también nosotros recogemos al año siguiente porque los alumnos llegan con otra actitud, vienen con ganas, con otros rendimiento. Sembramos ahora y luego recogemos», insiste Mónica al valorar este proyecto.

Aunque el Programa de Refuerzo Estival comenzó el 1 de julio, aún hay familias interesadas en que sus hijos se incorporen, sobre todo porque «les da mucha tranquilidad verlos con una rutina y aprovechando el tiempo».

«Aquí están en un entorno educativo realizando actividades lúdicas que, además, suponen un refuerzo de las materias troncales», concluye la profesora y jefa de Estudios adjunta del Cánovas.

Es, en definitiva, una forma de aprovechar el verano de manera positiva, aprender jugando y reforzar las materias troncales sin convertir julio en una prolongación del curso escolar.