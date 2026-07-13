El campo malagueño encara un verano marcado por las intensas olas de calor

El campo malagueño afronta con serias dudas por las altas temperaturas un verano marcado también por la entrada de Vox en el gobierno de la Junta de Andalucía. Las principales agrupaciones agrarias manifiestan a través de sus responsables provinciales la importancia de que en los próximos cuatro años la Administración autonómica mantenga el diálogo constante que ha permitido lograr importantes hitos para los productores agroalimentarios.

El dirigente malagueño de COAG, Antonio Rodríguez, que a su vez ejerce de interlocutor nacional dentro de uno de los segmentos vinculados a la producción ganadera, expresa que, con los años anteriores que han deparado una sequía extrema, «no podemos hablar de que estemos en un verano tan malo como los anteriores». Y aunque existen explotaciones ganaderas pendientes de disponer de conexión de agua, demoradas por cuestiones burocráticas o de normativas, se espera un periodo estival «sin sobresaltos significativos».

La nueva PAC

«Respecto al nuevo ejecutivo le pedimos que sea eficiente, que vea la importancia del sector primario en la principal región productora de toda Europa. Esperamos tener un gobierno potente, político, capaz de resolver los problemas», alega sin ocultar la preocupación de su colectivo por la falta de relevo generacional o la necesidad de dar luz verde a una nueva PAC, que permita capear las dificultades.

Acerca de los nuevos dirigentes autonómicos en materia agraria, a juicio de Rodríguez se espera en su sector que haya «participación como hasta ahora, pues hemos tenido una interlocución buena. Que siga en esa línea les decimos después de varios años con un balance positivo respecto al respaldo recibido» por parte de los distintos colectivos que se integran en COAG.

Obras pendientes

Para el presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, a los «buenos episodios de lluvia durante el invierno, luego ha seguido un periodo, desde el inicio de la primavera, marcado porque no ha caído ni una gota de agua. El verano se está presentando duro, por las temperaturas que es normal, pero esperemos que no sea tan prolongado como el del año pasado y alguna lluvia a partir de mediados de agosto frene sus efectos».

Aún con este escenario, Bellido indica que los cultivos de secano «hasta ahora se están comportando casi como si fuesen de riego. No hay síntomas de agotamiento», matiza. Y sobre el nuevo equipo de la Junta, al mantenerse «los mismos actores tanto en Agricultura como en Medio Ambiente», Asaja manifiesta que en temas de agua se confía en «que sigan centrados en los proyectos iniciados, sin olvidar las obras de mantenimiento que este año están provocando graves problemas». Finaliza con que en materia medioambiental debe tomarse «buena nota del malestar de los votantes, que no soportan tantos impedimentos en cuestiones ambientales, que frenan la actividad, basándose en normas que en la mayoría de los casos no tienen ninguna base científica».

Un análisis positivo

Su homólogo en UPA, Francisco Moscoso, remarca igualmente la «estupenda interlocución que en los últimos años ha mostrado la Junta. Que sigan por este camino y no perdamos el ritmo, porque los agricultores lo necesitan. Siempre tenemos muchos frentes abiertos, pero ahora además tenemos sobre la mesa la nueva PAC».

Para Moscoso basta observar la situación crítica en este momento, con precios por los suelos en productos como el trigo, que no alcanza ni los 30 céntimos. «No puede ser que nuestro trigo se malvenda y entre otro de fuera. Nosotros somos fieles a las normativas, pero lo que viene de fuera no lo sabemos. Aquí no podemos cambiar trigo por aviones, pues somos el sector primario, el sector que alimenta, como hemos demostrado en pandemia», añade.

Es unánime el aplauso del equipo del consejero de Agricultura. «Cuando estás con un equipo que cumple no te queda más remedio que dar las gracias, la enhorabuena por su trabajo», indica sobre los máximos dirigentes autonómicos en esta materia.

«De aquí a poco tiempo estamos cosechando ya las viñas y ya se empieza a hablar de precios bajos, de manera que una medida deseable es que podamos los agricultores y ganaderos obtener seguros factibles. Asimismo le pediría a la nueva consejera de Medio Ambiente que mire por los retenes y esas personas que trabajan a diario contra el fuego. Ya hemos visto lo que lamentablemente ha sucedido en Almería», concluye.