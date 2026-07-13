La capilla de la Hermandad del Rescate vuelve a brillar como uno de los símbolos del Barrio de la Victoria

Hay lugares que, aunque sin pretenderlo, son una parte imprescindible de la memoria colectiva de un barrio. La pequeña capilla de la Hermandad del Rescate, situada en la esquina de calle Agua con la calle Victoria, es un claro ejemplo. Este singular oratorio ha recuperado su esplendor gracias a una restauración que, después de meses de trabajo, no solo ha frenado el deterioro del edificio, sino que también ha sacado a la luz un valioso patrimonio que permanecía oculto.

Capilla de la Hermandad del Rescate en Calle Agua / Blanca Ramos-Noguera

El cuidado de un símbolo de barrio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado el resultado de la intervención, acompañado por otros miembros del Ayuntamiento, por representantes de la hermandad y por el arquitecto responsable del proyecto, Pablo Pastor. Durante la visita, el regidor destacó la importancia de seguir apostando por la conservación del patrimonio histórico como una forma de cuidar la identidad de los barrios y de transmitir ese compromiso a futuras generaciones.

Francisco de la Torre visita la restauración de la capilla del Rescate / Blanca Ramos-Noguera

La restauración, cuyo presupuesto era cercano a los 47.000 euros dados mayoritariamente por el Ayuntamiento y de una aportación de la propia hermandad, ha permitido resolver los problemas de humedad que afectaban al edificio, una circunstancia habitual en esta zona de la ciudad por la presencia histórica del arroyo del Calvario y por las características del propio inmueble. Además, se han restaurado elementos arquitectónicos y decorativos que presentaban un importante deterioro.

Las pinturas que volvieron a aparecer

La mayor sorpresa llegó una vez instalados los andamios. Bajo las capas de revestimiento aparecieron unas pinturas murales que se creían desaparecidas desde la intervención anterior realizada en los años noventa. «Empezamos a hacer pequeñas catas con bisturí y comenzaron a aparecer todas las pinturas», explicó Pablo Pastor.

Para él, además, el edificio posee un importante componente sentimental. Criado en este entorno, recuerda la capilla como un faro para quienes crecieron recorriendo calle Agua, un punto de referencia cotidiano que forma parte de la identidad del barrio desde hace más de dos siglos.

Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia / Blanca Ramos-Noguera

El mismo arquitecto considera que el tesoro descubierto tras las paredes de la capilla, podría tratarse de algunas de las últimas decoraciones barrocas realizadas en Málaga a finales del siglo XVIII. Incluso se atreve a adjudicarles autoría. Las atribuye a José Martín de Aldehuela, el arquitecto que estaba en Málaga y que lo sigue estando en muchas de las iglesias que cuentan con pinturas murales como San Agustín.

Cuidar de la Málaga histórica

Francisco de la Torre, no perdió la oportunidad de animar a los vecinos y propietarios a implicarse en la conservación de los edificios históricos, ya que para él «cada rehabilitación contribuye a reforzar con cariño el patrimonio». El alcalde recordó que Málaga acumula numerosos proyectos de recuperación patrimonial en los últimos años y defendió que preservar estos espacios supone también preservar la historia y la personalidad de la ciudad.

Francisco de la Torre visita la restauración de la capilla del Rescate / Blanca Ramos-Noguera

Desde su esquina entre la calle Agua y la calle Victoria, la capilla ha contemplado más de dos siglos de vida malagueña. Ha visto cambiar el barrio, pasar generaciones de vecinos, procesiones y obras, guardando en su interior las oraciones de miles de fieles. Con la restauración finalizada, este edificio pequeño en dimensiones, pero enorme en memoria, recupera su papel como una de las estampas más reconocibles del barrio de la Victoria.