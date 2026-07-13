La CEM y el Cuerpo Consular impulsan nuevas oportunidades internacionales para las empresas malagueñas

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y el Cuerpo Consular acreditado en Málaga han establecido un marco estable de cooperación para reforzar la proyección internacional del tejido productivo provincial y favorecer nuevas oportunidades de negocio, inversión y colaboración económica.

El acuerdo parte de la vocación históricamente abierta e internacional de Málaga, una provincia estrechamente vinculada al intercambio con otros países. En este contexto, la consolidada trayectoria del Cuerpo Consular y la condición de CEM como organización empresarial de referencia ofrecen una base para estrechar la relación entre las empresas malagueñas y los distintos mercados internacionales, según han informado en un comunicado.

CEM y el Cuerpo Consular mantienen desde hace años una relación basada en el diálogo, la cooperación institucional y el interés compartido por conectar el tejido empresarial malagueño con otros países. La firma de este protocolo permite dar un nuevo impulso a esos vínculos, dotándolos de un marco estable y de objetivos comunes.

El acuerdo tiene como principales finalidades apoyar la internacionalización de las empresas, facilitar su acceso a nuevos contactos e interlocutores, contribuir a la captación de inversiones y favorecer la llegada a Málaga de compañías, delegaciones e iniciativas interesadas en establecer vínculos con el tejido empresarial local.

Esta colaboración se traducirá en la organización de jornadas informativas, encuentros empresariales, agendas institucionales, visitas de delegaciones, presentaciones de servicios, acciones de "networking internacional" u otras iniciativas que puedan resultar de interés para las empresas, asociaciones y sectores económicos de la provincia.

CEM actuará como punto de encuentro y conexión con el ecosistema empresarial malagueño, canalizando la participación de sus organizaciones y empresas y poniendo a disposición de las iniciativas internacionales su capacidad de representación, interlocución y conocimiento de la realidad productiva provincial.

Asimismo, contribuirá a identificar sectores de interés, posibles socios locales y oportunidades de cooperación. Integrada en la actualidad por 53 consulados pertenecientes a países de cuatro continentes, la red consular acreditada en Málaga permitirá acercar a las empresas información, contactos y oportunidades procedentes de los distintos territorios representados, así como facilitar una primera aproximación a instituciones, organizaciones económicas, cámaras de comercio, asociaciones y operadores empresariales internacionales.

Trayectoria del Cuerpo Consular

La institución consular cuenta en Málaga con una trayectoria que se remonta a 1641. Desde sus orígenes, la labor consular ha mantenido una estrecha relación con la actividad económica y empresarial, facilitando los intercambios comerciales, protegiendo los intereses de comerciantes y empresas y reforzando los vínculos entre Málaga y otros territorios.

Con esta iniciativa, CEM y el Cuerpo Consular avanzan en su compromiso con una Málaga cada vez más conectada con el exterior, capaz de ampliar las oportunidades de sus empresas y de consolidarse como un territorio atractivo para la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos internacionales.