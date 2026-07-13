Accidente
Cortada la AP-7 en ambos sentidos en Benahavís por un camión incendiado: vuelve a movilizar al Infoca
Sobre el terreno trabajan 26 efectivos y un vehículo autobomba, con apoyo de un helicóptero semipesado
La autovía AP-7 en Benahavís (Málaga) está cortada desde las 18.10 horas por el incendio de un camión, en cuyas tareas de extinción participan bomberos del Consorcio Provincial y medios del Infoca, que tratan de evitar que afecte a la masa forestal.
El vehículo incendiado está en el punto kilométrico 1064 y el corte de la vía afecta a todos los carriles de ambos sentidos, por lo que se ha habilitado un desvío alternativo por la A-7, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El Infoca está trabajando con un helicóptero semipesado y otro ligero, con 26 efectivos por tierra y un vehículo autobomba, según ha detallado.
El suceso se ha producido a la altura del Parque Botánico, cerca de la zona donde hace unos días se produjo un incendio forestal que obligó a desalojar a 2.000 personas.
Medidas de autoprotección
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha pedido a la población de las urbanizaciones cercanas al incendio que adopten medidas de autoprotección como el cierre de puertas y ventanas para evitar que el humo entre en la vivienda, no acercarse a la zona afectada por las llamas -"no te acerques ni vayas a mirar. Deja trabajar a los operativos"- así como prestar especial atención a los más vulnerables, esto es, niños, mayores, enfermos crónicos y con patologías respiratorias.
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