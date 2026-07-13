Cortada la AP-7 en ambos sentidos en Benahavís por un camión incendiado: vuelve a movilizar al Infoca

La autovía AP-7 en Benahavís (Málaga) está cortada desde las 18.10 horas por el incendio de un camión, en cuyas tareas de extinción participan bomberos del Consorcio Provincial y medios del Infoca, que tratan de evitar que afecte a la masa forestal.

El vehículo incendiado está en el punto kilométrico 1064 y el corte de la vía afecta a todos los carriles de ambos sentidos, por lo que se ha habilitado un desvío alternativo por la A-7, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Infoca está trabajando con un helicóptero semipesado y otro ligero, con 26 efectivos por tierra y un vehículo autobomba, según ha detallado.

El suceso se ha producido a la altura del Parque Botánico, cerca de la zona donde hace unos días se produjo un incendio forestal que obligó a desalojar a 2.000 personas.

Medidas de autoprotección

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha pedido a la población de las urbanizaciones cercanas al incendio que adopten medidas de autoprotección como el cierre de puertas y ventanas para evitar que el humo entre en la vivienda, no acercarse a la zona afectada por las llamas -"no te acerques ni vayas a mirar. Deja trabajar a los operativos"- así como prestar especial atención a los más vulnerables, esto es, niños, mayores, enfermos crónicos y con patologías respiratorias.