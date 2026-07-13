Daniel Diges da vida al Fantasma de la Ópera en el Teatro Cervantes: «Está siendo muy bonito llorar cada día con él»

Los actores pueden separar a sus personajes en dos grupos: por una parte, los que marcan una trayectoria profesional; por otra los que representan un sueño. Para Daniel Diges, ponerse la máscara de ‘El Fantasma de la Ópera’ pertenece a esta segunda categoría. «Siempre fue mi sueño hacer de Fantasma. Siempre ha sido una partitura que a mí me ha encantado», admite el actor y cantante cuando la pregunta tiene como protagonista a su personaje.

El musical continúa su gira nacional con parada en el Teatro Cervantes de Málaga, donde el público está respondiendo con el mismo entusiasmo que ya demostró en ciudades como Barcelona, Sevilla o Pamplona. Después de dos décadas de trabajo, Daniel Diges comparaba esta producción con la sensación de «si de repente te llamaran para jugar en primera división en el equipo de tus sueños». Un clásico con un protagonista más emocional de lo que podría parecer.

La clave interpretativa que para Diges ha sido imprescindible es entender ese conflicto interno para construir un Fantasma más humano. Da vida a un personaje complejo, marcado por el dolor, la obsesión y el rechazo, pero también por una enorme sensibilidad. «Es un personaje que está constantemente tapando su trauma para que no se le note. Hasta que llega un momento que explota y ya le sale el trauma por todos lados», comenta al admitir el reto interpretativo que afronta al ponerse en la piel del enmascarado.

Lejos de convertirse en una carga, Daniel asegura que interpretar cada noche a un personaje tan atormentado como el del musical de Andrew Lloyd Webber tiene incluso un efecto liberador. «Si tengo algo en mi vida que me está haciendo daño, lo saco ahí, en el escenario», dice para explicar la diferencia con otros papeles que ha interpretado. Mientras unos le han acompañado más allá del escenario, el Fantasma le permite canalizar emociones propias y desprenderse de ellas al terminar la función. Una experiencia que resume en una sola palabra: «Es una catarsis».

Daniel Diges como Fantasma / Letsgo Company

Esa implicación emocional es precisamente una de las razones por las que el papel sigue sorprendiéndole una y otra vez. «Para mí está siendo muy bonito poder llorar todos los días con él», confiesa. Una intensidad interpretativa que, lejos de desgastarle, le permite vivir cada representación de una forma distinta y mantener intacta la conexión con uno de los personajes más icónicos de la historia del teatro musical.

El éxito de 'El Fantasma de la Ópera' en Málaga tampoco sorprende al intérprete. Después de llenar teatros en ciudades como Barcelona, donde incluso fue necesario ampliar funciones, el éxito en Málaga tampoco sorprende al intérprete. «Tú le preguntas a cualquiera por tres musicales y siempre va a decir 'El Fantasma de la Ópera'. Son canciones que todos hemos escuchado alguna vez». Diges considera que la obra sigue emocionando porque reúne todos los ingredientes de un clásico.

Tocar todos los palos

Su carrera toca todos los palos: teatro, televisión, música e incluso cine. Cree firmemente en que un artista no debería limitarse a una única disciplina. «Al final un artista no tiene por qué solo cantar o actuar. Tiene que transmitir desde varios puntos de vista», afirma. Diges define el teatro musical como una de las disciplinas más exigentes de las artes escénicas. «Siempre digo que el actor de musicales es el atleta de los actores», comenta entre risas.

Ana San Martín y Daniel Diges como Christine Daaé y Fantasma / Letsgo Company

En Málaga el actor reconoce sentirse especialmente cómodo sobre las tablas del Teatro Cervantes. Para él, la historia y la cercanía que envuelve al coliseo malagueño hacen que cada función tenga un carácter especial. «Es un bombón de teatro», asegura con entusiasmo. «Me gustan estos teatros donde puedes sentir al público muy cerca. Tiene un sonido increíble y se nota que la gente conecta muchísimo con el espectáculo». Una conexión que, según explica, se percibe desde el escenario en cada representación.

Después de más de veinte años sobre los escenarios, Daniel Diges asegura que todavía sigue encontrando personajes capaces de emocionarle. Y justo ahí está lo especial de su relación con el Fantasma: no es solo representar un papel, sino aprender cada noche algo nuevo cuando baja el telón. Ahora ese sueño tiene como casa Málaga, donde el público del Teatro Cervantes tendrá, hasta el 9 de agosto, la oportunidad de descubrir a un Fantasma marcado por la oscuridad, pero también por la humanidad que Diges le da función tras función.