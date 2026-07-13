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Una desaparición en Málaga y una muerte violenta en Rincón de la Victoria: así resolvieron la Guardia Civil y la Policía Nacional el crimen de Cristina

El instituto armado comenzó a investigar tras recibir una información sobre el homicidio de una mujer de la que no conocían la identidad ni la ubicación del cuerpo, que fue localizado en un pozo

La Policía y la Guardia Civil resuelven el asesinato de Cristina en Rincón de la Victoria

La Policía y la Guardia Civil resuelven el asesinato de Cristina en Rincón de la Victoria

La Opinión

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Jose Torres

La Guardia Civil y la Policía Nacional dan por esclarecido el crimen de Cristina, la vecina de Málaga de 35 años que desapareció el pasado mes de abril y cuyo cuerpo fue hallado hace casi dos semanas en un pozo de Rincón de la Victoria. Según han informado en un comunicado, cada cuerpo comenzó sus pesquisas en sus respectivas demarcaciones por separado y terminaron encontrándose para destapar un crimen que se tramita como machista.

Si hasta ahora había trascendido que la Policía Nacional comenzó a investigar tras denunciar los familiares de Cristina su extraña desaparición, la Guardia Civil ha informado este lunes que sus agentes comenzaron a trabajar cuando un ciudadano les aportó información que apuntaba a la muerte violenta de una mujer en Rincón de la Victoria, aunque entonces se desconocía el paradero del cadáver y la identidad de la víctima. A medida que ambas investigaciones avanzaron, la colaboración policial provoca que ambos cuerpos terminen trabajando juntos al llegar a la conclusión de que buscaban a la misma víctima.

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Esas pesquisas se centraron la pareja de Cristina, que, tal y como adelantó La Opinión, confesó el crimen y la ubicación del cuerpo, y en una pareja que podría haberle ayudado a deshacerse del cuerpo en un pozo ubicado en una zona rural de Rincón de la Victoria. Tras pasar a disposición judicial, la juez ordenó el ingreso en prisión de los dos varones, uno como presunto autor de la muerte de Cristina y el otro por encubrimiento.

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